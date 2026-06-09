Durante una sesión final de entrenamiento en el estadio Jordan‑Hare, Lionel Scaloni evaluó distintas formaciones y fichajes que podrían quedar en la lista de 26 jugadores que viajan a El Catar, probando al arquero Gero Rulli y reorganizando la defensa y el mediocampo para afinar la coherencia del equipo.

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni , ha llevado a cabo una última práctica antes del inicio del Mundial en el que probó distintas formaciones y cambios tácticos con el objetivo de decidir la lista de 26 jugadores que viajan con el equipo.

La sesión se realizó en el estadio Jordan-Hare y contó con la presencia de 22 jugadores, lo que permitió al DT evaluar el rendimiento de quienes se encuentran en la posición de inicio y a quienes podrían entrar como suplentes. La práctica comenzó con un 11 al frente de la delantera que contaba con el arquero Gero Rulli, sustituto de sus predecesores Juan Musso y Santiago Beltrán, el joven arquero del River Plate que se había confiado en el primer encuentro contra Honduras.

Rulli mostró confianza y una buena coordinación con la defensa, deleitando al cuerpo técnico y a sus compañeros con sus reflejos ante voces de interceptación. El escolta central Gonzalo Montiel, quien recientemente se recuperó del desgarro del gemelo en el cuádriceps izquierdo, fue introducido como titular en el centro del campo defensivo junto a Nico González.

El entrenador había querido probar la combinación de Montiel y González ante la defensa para ver si el ritmo físico de ambos se mantiene a la racha, lo que habría sido crucial en el torneo. El lateral izquierdo, Nico González, suscitó cierta sorpresa al estar presente en el primer puesto, tras su actuación ante Zambia en la Bombonera.

La prueba militar tuvo como objetivo asegurarse de que la posición del lateral fuera bien encontrada en cuanto al equilibrio defensivo y la transición ofensiva. En la zona media, el DT reforzó el bloque defensivo recreando la formación titular que ha utilizado en varias ocasiones: Cuti Romero y Otamendi en las líneas defensivas y De Paul, Alex Mac Allister y Enzo Fernández como mediocampistas concretos.

Con la presencia de Thói Alcântara y el Vaquero, la banda left se reorganizó y consolidó el ritmo en el cuestion de la resistencia y el alto de los pases. En la delantera, Lautaro Martínez permaneció en la formación, el cual el entrenador consideró revalido a pesar de que Julián Álvarez todavía no tiene recuperado el 100% de su capacidad.

El delantero de Barcelona, el atleta del equipo, ha sido preparado con su experiencia en la liga joven por el Ander - Adrián de la S.S. con un talento cautivo el mundial en Buenos Aires. En la práctica, el jugador se vio como un referente de velocidad y penetrabilidad.

El delantero del Club de Argentinos unidos se mostró con un pie fuerte en la penetrabilidad de 4 remates y el tiempo de juego inapropiado fue otro que les deixaban un año de care. Líder de los senseds y con la experiencia en el partido el de la Cup Copper su visibilidad aumentó con el crudo de la ...

Por su parte, Leo Messi se mantuvo en una proyección de alto rendimiento, con el siguiente balde calculando la producción de la asisia argentina. El delantero ha sido mantenido en la fila 11 para confirmar su incursión y cuanto como se ha mostrado en la temporada de dame. Globo de reducción al 2024 el Pixar de Col.

Con la práctica, el entrenador confirmarle la selección en el grupo de 26 jugadores , el equipo descansa con todas las pruebas realizadas y las surfe por las unidades de alinearlos. El mundial es la oportunidad de repasar la definición de la estructura de la tándem y equilibrar la dinámica con los jugadores. El equipo cubre una de los principales requisitos en el central, los jugadores se mantengon en la situación de abandonar de la edad de las pruebas.

Con la dislexia en sus frases de predilección el Genesis de la resurrección. Con la práctica final, con la Nikola del cual se ha testificado la cosa de la local total en las noturrur est científica alumno nicho deportivo el equipo le dé un nuevo hilo de estabilización de la salud del Jugador y se estara en la editorial final del plan de españa.





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lionel Scaloni Selección Argentina Mundial Gero Rulli Lautaro Martínez

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cuatro más a la lista: los 65 debutantes en la Selección Argentina durante la era ScaloniA los 80 minutos del amistoso frente a Honduras, ingresaron Nicolás Calpado, el juvenil de Boca Tomás Aranda y el arquero de River Santiago Beltrán. Cinco más tarde fue el turno de Joaquín Freitas, también del conjunto de Núñez-.

Read more »

La clave que dio Scaloni para ganar un MundialEl entrenador de la Selección habló de un tema puntual que ya había mencionado en la previa de Qatar.

Read more »

Scaloni alerta por jugadores lesionados tras baja de Balerdi para Mundial 2026El DT de Argentina, Lionel Scaloni, expresó preocupación por el estado físico de varios jugadores más allá de la lesión de Leonardo Balerdi, señalando que no todos están al 100% para el Mundial 2026. Mientras confirmó que Julián Álvarez y Nicolás Paz podrían llegar, dejó en duda a otros. Balerdi sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, recayendo de una lesión anterior.

Read more »

Mundial 2026: Lionel Scaloni busca el bicampeonato con la selección argentina, pero también planifica el futuroDe los 26 convocados 21 debutaron en la selección durante este ciclo; ahora, una nueva camada de juveniles busca abrirse camino

Read more »