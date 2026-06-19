Scaloni prepara cambios en la Selección Argentina para enfrentar a Austria

Lionel Scaloni realizará al menos dos modificaciones en el once titular de Argentina para el segundo partido del Mundial ante Austria, buscando corregir errores del debut y asegurar la clasificación.

El director técnico Lionel Scaloni ya empezó a probar variantes en el equipo argentino de cara al segundo partido del Mundial contra Austria. Atrás quedó el triplete de Lionel Messi ante Argelia y todo lo que ocurrió alrededor del 10.

Llegó el tiempo de las decisiones. Scaloni no repite una formación desde la final de la Copa América 2024 y para enfrentar el lunes a Austria no perderá la costumbre. Meterá mano en el once inicial. Salió temprano al campo de entrenamientos, mucho tiempo antes que los jugadores.

El creador de la Scaloneta primero se juntó con sus colaboradores y luego se fue a caminar, machete en mano, mientras el agua de los aspersores mitigaba un poco el calor. El cuerpo técnico de la Selección no se deja obnubilar por el 3-0 ante Argelia. Sabe que el equipo por momentos sufrió ante los africanos y quieren achicar el margen de error. La idea es corregir algunos de los errores vistos en el Arrowhead Stadium.

Quizás la principal falencia fue el retroceso y los espacios que quedaban entre los defensores y los volantes. Habrá retoque de nombres. No parecen tantos, pero habrá por lo menos dos. Uno está casi confirmado: la vuelta a la titularidad de un jugador que se entrenó con normalidad tras una pequeña carga muscular.

La línea de fondo no se tocaría y se mantendría para los titulares. Da la sensación de que no tocará el tridente campeón del mundo, más allá de que no tuvo la mejor prestación en el debut. El que podría pagar con su salida sería un jugador que en los trabajos de este jueves entró y salió del team que jugará ante los europeos en Dallas.

Una opción sería que ingrese un volante más de tenencia, como Palacios o Paredes, armando un 4-4-2. Otra, la que tendría más adeptos, es poner un futbolista más acostumbrado a realizar la banda izquierda como Nico González, sin descartar a Giuliano Simeone.

Esto se debe a que el juego fuerte de Austria está por ese sector con el tándem que realizan Stefan Posch, que jugaría con una máscara luego de su fractura de mandíbula, y Konrad Laimer, la estrellita austríaca que la rompe en el Bayern Munich. Se busca que el equipo consiga su mejor estado de forma. Está claro que Scaloni le dará muchos minutos también al Araña, ya que lo quiere a punto para lo que viene.

La Selección dejó momentáneamente el turno vespertino para acostumbrar a los futbolistas a jugar al mediodía, debido al horario del partido en el imponente estadio de Dallas. Habrá que levantarse más temprano, hacer un desayuno acorde para un partido de alta intensidad, aunque no de tanto calor ya que la cancha es toda refrigerada, algo indispensable para no sufrir la ola de calor que tendrá el estado de Texas, con 35 grados pronosticados.

Mientras piensa distintas alternativas de nombres y de sistemas, el DT sabe que otro buen resultado le daría mucho aire de cara al tercer encuentro. Si Argentina le gana a Austria y Jordania no le gana a Argelia, la Scaloneta se clasificaría primero una fecha antes de terminar la zona de grupos.

El posible once sería: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada o Nicolás González. También podría ingresar un volante más de contención como Palacios o Paredes y armar un 4-4-2. El momento íntimo de Messi con la Mona Giménez: abrazos, elogios y aliento para el Mundial fueron otros temas que aparecen en esta nota





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