Scaloni preocupa: tres jugadores con problemas físicos tras victoria ante Honduras

Tras el triunfo 2-0 sobre Honduras, Lionel Scaloni reconoció que tres futbolistas de la Selección Argentina arrastran molestias físicas que comprometen su presencia en el Mundial. El técnico aún no define el reemplazo de Balerdi y espera el partido ante Islandia para tomar decisiones.

Luego de la reciente victoria por 2 a 0 frente a Honduras en el amistoso previo al Mundial , el entrenador de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , encendió las alarmas en la conferencia de prensa posterior al partido.

El director técnico reconoció que hay tres futbolistas con problemas físicos que preocupan de cara a la definición de la lista definitiva para la Copa del Mundo. El estratega nacional confesó que aún no definió al reemplazante del zaguero Leonardo Balerdi, quien lamentablemente debió ser desafectado por un problema en el sóleo.

"Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central", advirtió Scaloni, dejando la puerta abierta para evaluar detenidamente al resto de los convocados luego del próximo partido amistoso ante Islandia. El cuerpo técnico tomará las decisiones finales recién después del encuentro de este martes.

Los tres casos puntuales que actualmente generan mayor preocupación en la delegación albiceleste son los de dos laterales derechos que arrastran problemas musculares que condicionan fuertemente su presencia, y un mediocampista de Boca Juniors que sufrió un desgarro leve y aún no logró entrenarse con normalidad. A este grupo se suman Julián Álvarez, con una inflamación en el tobillo, y Emiliano Martínez, quien se recupera de una fractura en el dedo pero tiene garantizada su titularidad en el debut mundialista ante Argelia.

A pesar de las lesiones, Scaloni destacó el buen estreno en la Mayor de los juveniles Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda, valorando positivamente el rendimiento de los flamantes debutantes. El panorama actual genera incertidumbre en el cuerpo técnico, que deberá evaluar cuidadosamente el estado físico de cada jugador antes de definir la nómina final.

La lesión de Balerdi abre una vacante en la defensa, pero Scaloni no descarta que el reemplazo sea un jugador de otra posición si las condiciones médicas así lo exigen. La decisión final se tomará tras el amistoso contra Islandia, donde se espera que algunos de los lesionados puedan sumar minutos. Mientras tanto, la afición argentina espera con ansias la confirmación de la lista y confía en que el equipo llegue en óptimas condiciones al debut mundialista





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