Scaloni mantiene dudas en la alineación de Argentina para su debut mundialista ante Argelia

El seleccionador Lionel Scaloni ultima detalles para el once inicial de la Albiceleste en el estreno del Mundial 2026. Aunque Messi y Martínez están confirmados, aún se definen puestos en defensa, mediocampo y ataque.

El director técnico de la Selección Argentina , Lionel Scaloni , aún define tres puestos clave en la alineación titular para el debut en la Copa Mundial 2026 , que se disputará este martes contra Argelia en el Kansas City Stadium, correspondiente a la primera jornada del grupo J. Con la presencia asegurada de Lionel Messi , la formación está prácticamente completa aunque persisten dudas en algunos sectores del campo.

El arquero Emiliano Martínez, a pesar de llegar a la concentración en Estados Unidos con una fractura en el dedo anular de la mano derecha que le restó participación en los amistosos previos, será titular. En la defensa, Nahuel Molina se perfila como lateral derecho por sobre Gonzalo Montiel, considerando que ambos superaron lesiones musculares durante la preparación.

La pareja de centrales podría estar conformada por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, aunque hay un escenario alternativo donde Lisandro ocupe el lateral izquierdo, permitiendo el ingreso de Facundo Medina como zaguero. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister parecen fijos, con Thiago Almada como recambio natural tras la salida definitiva de Ángel Di María del proyecto.

La zona ofensiva mantiene la incógnita entre Lautaro Martínez, en gran nivel tras consagrarse campeón de la Serie A con el Inter, y Javier Morales, recuperado de una molestia en el tobillo que lo marginó de los últimos amistosos. La lactation del cuerpo técnico busca equilibrar experiencia y frescura física en un partido clave para iniciar con buen pie la defensa del título conquistado en Qatar.

El arbitraje estará a cargo del polaco Szymon Marciniak, quien ya dirigió a la Albiceleste en instancias decisivas de torneos anteriores





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