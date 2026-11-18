Lionel Scaloni expresa satisfacción por el trabajo realizado en el Mundial, defiende la pasión del hincha y marca los desafíos de cara al próximo año futbolístico.

Lionel Scaloni tras la victoria contra Costa Rica ha emitido un balanzo optimista sobre el desempeño de la Selección Argentina durante el presente año. El técnico albiceleste destacó que, a pesar de no alcanzar la titularidad en la final del Mundial, el equipo logró posicionarse como protagonista indiscutible en el torneo. Su evaluación se centra en la calidad del trabajo realizado y en la capacidad competitiva mostrada frente a rivales de primer nivel.

Balance emocional tras el Mundial

Scaloni afirmó sentirse satisfecho con los resultados obtenidos, enfatizando que es posible generar una sensación de reconocimiento laboral incluso sin ganar el título máximo. El entrenador de Pujato consideró que el equipo intentó ser protagonista y competir al más alto nivel, manteniendo la identidad histórica de la Selección Argentina en cada partido disputado. Esta postura refleja una visión madura del proceso competitivo.

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Defensa de la relación con los hinchas

Ante las preguntas sobre la continuidad del apoyo popular, Scaloni subrayó que el amor por la Selección sigue intacto entre la hinchada. El DT coincidió con las palabras de su guardameta titular, Emiliano Martínez, quien señaló que la gente acompaña porque el equipo sigue compitiendo. Martínez afirmó que no perdieron el cariño del pueblo y que es obligación de los jugadores mantener esa confianza a través del esfuerzo en la cancha. Scaloni validó este punto de vista como fundamental para la unidad del grupo.

Postura sobre el debate periodístico

El entrenador no evitó la crítica, definiendo como lícito que la gente y el periodismo debatan las actuaciones del equipo.scaloni comparó la situación actual con la de hace ocho años, indicando que siempre existe el derecho al cuestionamiento legítimo. En lugar de defenderse de las críticas, Scaloni prefiere centrarse en el trabajo interno y en la competencia. Esta actitud busca mantener el foco en los objetivos deportivos sin distraerse con el ruido externo.

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Desafíos para el próximo año

De cara al futuro, Scaloni reconoció que mantener el nivel en el fútbol es extremadamente difícil. El desafío principal será seguir operando de la misma manera eficiente que caracterizó al proceso anterior. El equipo deberá adaptarse a diferentes rivales, encontrando soluciones tácticas para defenderse y atacar eficazmente. La selección necesita competir para seguir siendo relevante en los próximos certámenes internacionales.

Planificación de próximos compromisos

Para el año que viene, el objetivo es verificar con precisión contra quién se empezará a jugar. El grupo técnico ha manifestado su interés prioritario en la competencia real. Se buscarán rivales que permitan medir la efectividad de las estrategias defensivas y ofensivas. La preparación continuará bajo la premisa de que el éxito se mide por la capacidad de adaptación y la continuidad en la excelencia deportiva.