Scaloni en conferencia previa al debut mundialista: equilibrio, variantes tácticas y elogios a Messi

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ofreció la conferencia de prensa antes del primer partido de Argentina en el Mundial 2026, donde defiende el título. Scaloni habló sobre la tranquilidad del equipo, la rotación de jugadores, el estado de Emiliano Martínez y Julián Álvarez, y analizó al rival Argelia. También envió mensajes emotivos sobre la presión y la importancia del juego colectivo.

El técnico de la Selección argentina encabezó la conferencia de prensa previa al debut en el Mundial 2026 , donde el equipo defiende el título conquistado en la edición anterior.

Con calma y serenidad, el entrenador abordó varios temas clave, desde la importancia del primer partido hasta el estado de los jugadores y las características del rival, Argelia.

"Tenemos la experiencia del otro mundial y no es fundamental el primer partido: es importante pero no todo se acaba en el primer partido. Estamos bien, tranquilos, vamos a afrontar a un buen equipo", inició. Para el DT, el equilibrio es la palabra que define este momento: "Me siento igual que el primer día cuando asumí, no cambió absolutamente nada. El equilibrio es la palabra justa, haciendo las cosas lo mejor posible e intentando buscar lo mejor para nuestro país.

La tranquilidad siempre la hemos tenido más allá de cualquier resultado. Los partidos y la experiencia te da tranquilidad, pero el compromiso y la sensación es la misma y mantenemos un equilibrio: no somos más ni menos que nadie". Sobre la alineación, reveló que Emiliano Martínez, conocido como Dibu, está en condiciones de jugar: "Bielsa lo dijo ayer: de alguna manera ustedes se van a enterar el equipo. Todavía no se lo dije a los chicos.

Emiliano está bien, si todo va como ayer o anteayer va a jugar. El resto lo sabrá mañana o después del entrenamiento".

Además, comentó que han probado variantes tácticas, como la línea de tres defensores, aunque la esencia del equipo se mantendrá inalterada: "Siempre probamos variantes. Son situaciones que se pueden dar de inicio o durante el partido y es importante que los chicos lo puedan hacer. La línea de tres la hemos probado… La esencia del equipo será la misma, no cambiará, pero es verdad que hemos probado todas esas opciones".

En un momento emotivo, saludó a Martín Palermo, excompañero y amigo, recordando su paso por Estudiantes: "¡Qué alegría verte, Martín! Hemos vivido muchas cosas juntas. Él se comportó muy bien conmigo, viví muchas cosas lindas en Estudiantes después de haber estado meses sin jugar, el club me abrió las puertas. Es un amigo del fútbol, Martín… Te aprecio, estamos con mucha ilusión por comenzar el campeonato del mundo y los chicos se van a brindar".

También bromeó sobre el talento de Palermo: "Este sí que jugaba bien… Jugaba mejor que vos, Martín". Y extendió su saludo a un compañero brasileño de La Coruña, destacando el apoyo mutuo entre hinchadas: "Éste es un compañero brasileño de La Coruña, un gran amigo. Te aprecio un montón. Me gusta que un brasileño hinche para la Argentina y, cuando no está Argentina, por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil".

El entrenador reflexionó sobre la presión y la madurez del grupo: "Sigue siendo un deporte muy importante para nosotros, creo que esta Selección llegó a esta situación en los últimos años porque descomprimimos la presión y la mochila… Esos fueron los pilares que nos permitieron salir a la cancha y jugar tranquilos. Acá estamos, en la misma conferencia de prensa que antes de jugar con Arabia pero lo más importante es que después del partido nos sentimos orgullosos de que el equipo dio todo, de que enfrente hay un rival y tiene su mérito.

Es un deporte más allá de que sea una Copa del Mundo, hay cosas mucho más importantes que éstas. Eso es lo mejor que entendió este grupo y no va a cambiar". Sobre Lionel Messi, reiteró su importancia: "Lo de Leo ya lo dije: todo el mundo quiere verlo dentro de una cancha. Es lo que le genera a todo el mundo y de mi parte siempre será así.

No veo nada negativo de que esté adentro de una cancha. Siempre fue fundamental y ahora aún más". Y sobre Julián Álvarez, confirmó su disponibilidad tras recuperarse de una lesión en el tobillo: "Julián tuvo el problema en el tobillo y lo estuvimos cuidando, dio fruto su recuperación y para mañana está disponible".

Admitió que armar el equipo es complicado por el alto nivel de los jugadores, pero no por las lesiones: "Siempre tuve dificultad para armar el equipo por el nivel de jugadores que tiene la Selección, más allá de que podamos tener lesionados. Veremos si hoy Tagliafico hace la parte con el grupo, pero están bien todos, los lesionados ya no están. Nunca tuve inconveniente en armar el equipo, sí en dejar afuera a jugadores que son grandes jugadores".

Analizó a Argelia, primer rival: "Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante similar con grandes jugadores y un buen entrenador. El partido Brasil-Marruecos es un buen ejemplo. Ya hemos visto el partido de España, no hay rival fácil… Argelia nos preocupa porque es un gran equipo. Será una buena prueba.

Tienen mucho músculo, mucho físico… Jugó con línea de tres, de cuatro y veremos cómo juega mañana. Es un buen equipo que nos hará las cosas muy difíciles".

Finalmente, confesó que la emoción de representar al país nunca se pierde: "Va a pasar tiempo y el técnico de la Selección Argentina siempre tiene que transmitir esta emoción. Estás representando a tu país… La emotividad pasa por otro lado, no por la experiencia sentado acá. Estoy como en la primera vez y hasta peor porque me voy emocionando cada vez más. Es típico de nuestra cultura y está bien que así sea, ja".

Y cerró con un mensaje claro sobre la identidad del equipo: "Es verdad que con la personalidad no alcanza, tenés que jugar bien. Nosotros somos un equipo que si no juega bien, sufre. No es sólo la garra. La garra te ayuda a sacar adelante un partido pero lo principal es jugar bien".

La Selección argentina debuta en el Mundial 2026 contra Argelia, con days, hora y arbitraje confirmados, y transmisión televisiva detallada





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