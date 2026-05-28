Scaloni define la lista de Argentina para el Mundial 2026: dudas en defensa y mediocampo

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, anunciará en los próximos días la lista de 26 jugadores para la Copa Mundial 2026. Con los arqueros casi confirmados, las principales incógnitas giran en torno a la defensa, concretamente si se incluirá un quinto central tras la lesión de Gonzalo Montiel, y en el mediocampo, donde cuatro volantes pelean por uno o dos cupos. También se debate si se priorizará un delantero extra o un centrocampista más, en un plantel que busca defender el título obtenido en Qatar.

A menos de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la expectativa en Argentina por la lista definitiva de 26 jugadores que el entrenador Lionel Scaloni presentará es cada vez mayor.

La conferencia de prensa, que se espera tenga lugar en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), marcará el último paso antes de que el equipo nacional viaje a Estados Unidos, Canadá y México. Con tres arqueros prácticamente confirmados -Emiliano Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli-, la atención se centra en la composición del resto del plantel, donde persisten interrogantes estratégicos que Scaloni deberá resolver en las próximas horas.

La primera gran duda gira en torno a la defensa, específicamente si se incluirá un quinto marcador central. En el Mundial de Qatar 2022, Argentina llevó solo cuatro centrales, pero la situación actual podría forzar un cambio. El reciente desgarro que sufrió Gonzalo Montiel en River Plate ha encendido las alarmas, ya que su participación peligra seriamente.

Si Montiel finalmente queda descartado, los nombres que ganan terreno para ocupar esa vacante son los de Facundo Medina, de gran nivel en el Bayer Leverkusen, y el experimentado Nicolás Otamendi, pieza clave en la última consagración. Además, no se descarta que Scaloni considere llevar a ambos y sacrificar otra posición, algo que tendría implicaciones tácticas significativas. En el mediocampo, el debate también está vivo.

El cuerpo técnico debe decidir entre reforzar la zona de contención con un volante defensivo o apostar por un centrocampista de creación y mayor llegada al área rival. Los cuatro candidatos que pelean por uno o dos puestos son Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Alexis Mac Allister. Palacios, con su recuperación y precisión, parece tener ventaja, pero la calidad de Enzo Fernández en el Chelsea y la versatilidad de Lo Celso lo hacen competidores fuertes.

Mac Allister, por su parte, llega con la confianza de ser campeón mundial y figura en el Liverpool. Un escenario menos probable pero plausible es que viajen tanto los dos volantes como el delantero, lo que obligaría a dejar fuera a un defensor, probablemente Marcos Senesi, quien ha tenido un papel secundario en la última gira. La delantera, más allá de la obvia presencia de Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, también presenta sus dudas.

¿Llevará Scaloni un cuarto delantero puro o preferirá un extremo o mediapunta que pueda adaptarse? Ángel Di María, si decide postergar su retiro internacional, sería un fijo, pero su estado físico y su continuidad en el Benfica generan cautela. Otros nombres como Paulo Dybala o Valentín Carboni también suenan, aunque con menos fuerza.

La decisión final incluirá necesariamente un balance entre experiencia, forma actual y versatilidad táctica, teniendo en cuenta la exigencia de un torneo con partidos de alto voltaje desde la fase de grupos. La lista se anunciará en los próximos días y, una vez divulgada, iniciará la cuenta regresiva para el debut argentino contra Canadá, Arabia Saudita o México, dependiendo del sorteo final de los grupos.

La presión por defender el título será enorme, pero la identidad de equipo y el liderazgo de Messi siguen siendo los pilares de un proyecto que busca hacer historia nuevamente. Mientras tanto, los hinchas siguen cada declaración de Scaloni, analizando cada convocatoria y cada lesión, conscientes de que cada puesto en la lista puede marcar la diferencia entre un nuevo fracaso o una gloria repetida





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