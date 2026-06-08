Scaloni define el once ante Islandia con Messi en la mira y la incertidumbre por Montiel y Paredes

La selección argentina ultima detalles para su segundo amistoso en Estados Unidos a días del debut en Qatar 2022. El DT Scaloni hablará en conferencia de prensa con la presencia de Messi como centro de atención, mientras evalúa el estado de otros lesionados.

La selección argentina se encuentra en la recta final de su preparación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la mirada puesta en el segundo y último amistoso antes del debut, que se jugará este martes contra Islandia en Alabama.

El director técnico Lionel Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa en la jornada previa al encuentro, donde se espera que aclare varias dudas sobre el estado físico y la participación de jugadores clave, especialmente el capitán Lionel Messi, quien no sumó minutos en el primer amistoso disputado en Texas ante Honduras. La presencia del astro del PSG es la gran incógnita que domina el ambiente en el campamento albiceleste, ya que Scaloni ha manifestado la necesidad de que Messi adquiera rodaje competitivo antes del estreno en el Mundial, programado para el próximo martes 22 de noviembre contra Arabia Saudita.

Podría incluso ser titular frente a los islandeses, lo que marcaría su reingreso formal a la actividad tras la lesión que lo marginó de la fase final de la liga francesa. El cuerpo técnico también está atento a la evolución de otros futbolistas que llegan con problemas físicos. Uno de ellos es Ángel Di María, whose presence has been a constant doubt due to a minor injury that kept him out of training for a couple of days.

Sin embargo, el vuelo del equipo hacia Qatar está previsto para el miércoles, y Di María está prácticamente recuperado. Otros que generan preocupación son el defensor Gonzalo Montiel y el mediocampista Leandro Paredes, quienes han trabajado diferenciado en la última semana. Montiel, campeón del mundo con River Plate, sufre una molestia muscular que se sumó a una vieja lesión, mientras que Paredes, pieza clave en la conducción del juego, ha mostrado limitaciones en los entrenamientos.

Scaloni deberá definir en las próximas horas si mantiene a ambos en la lista definitiva de 26 jugadores o si opta por reemplazarlos por algunos de los alternativos que viajaron con la delegación. A nivel táctico, el amistoso contra Islandia servirá para pulir detalles, definir el once titular y ajustar la puesta a punto en lo físico.

Los islandeses, que no clasificaron al Mundial, son un rival de categoría, conocido por su fortaleza defensiva y juego aéreo, lo que permitirá a Argentina medir sus capacidades en áreas que pueden ser cruciales en la fase de grupos. La Albiceleste entrenó ayer a puertas cerradas en el Estadio保护被损坏的文物，尤其是那些在冲突中受损的文物。保护和修复这些文物不仅是技术挑战，也涉及伦理考量，因为干预必须尊重原作并尽可能可逆。国际组织如联合国教科文组织和国际博物馆协会发布了相关指南，强调预防性保护的重要性，包括控制环境条件、安全存储和数字记录。此外，社区参与是关键，当地居民可以提供传统知识和技能，增强保护工作的可持续性。最终，共同责任模型确保文化遗产不仅得以保存，还能成为未来教育、研究和跨文化对话的资源





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Selección Argentina Lionel Messi Lionel Scaloni Mundial Qatar 2022 Islandia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Scaloni integra a Nico Paz, Montiel y Molina en la práctica colectivo de la Selección ArgentinaEn la última sesión en College Station, el técnico Scaloni obligó a los 'tocados' Nico Paz, Montiel y Molina a entrenar con el conjunto, completando trabajos de alta intensidad tras recuperarse de lesiones. Además, se actualizaron los estados de Julián Álvarez y Emiliano Martínez, que seguirán los procesos de rehabilitación antes del amistoso contra Argelia. La gira de preparación concluirá con el partido ante Islandia.

Read more »

El plan de Scaloni con Messi para el amistoso con IslandiaTras descansar ante Honduras, Scaloni quiere darle acción al capitán para que llegue con ritmo al debut con Argelia luego de su lesión muscular. El plan, a priori, es que sea titular este martes.

Read more »

Scaloni brindará conferencia previa al amistoso con IslandiaEl entrenador campeón del mundo, Lionel Scaloni, dará una conferencia de prensa este lunes desde las 19.15 (hora argentina) antes del entrenamiento. Se espera que se refiera a las condiciones de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quienes preocupan al cuerpo técnico. El partido amistoso contra Islandia se disputará luego de la victoria ante Honduras. Después del encuentro, el equipo regresará a Kansas City para preparar su debut mundialista ante Argelia.

Read more »

Scaloni define el once de la Selección Argentina ante Islandia en una práctica abiertaLuego de que el DT hable en conferencia de prensa, el plantel de la Albiceleste trabajará en Alamaba con acceso para la prensa de cara al último amistoso previo al Mundial.

Read more »