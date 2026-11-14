Scaloni defiende proceso de recambio tras derrota ante Uruguay

Lionel Scaloni analiza la caída frente a Uruguay, destaca la reacción del segundo tiempo y reafirma su confianza en la nueva generación de futbolistas argentinos.

El seleccionador Lionel Scaloni ha realizado una evaluación detallada del desempeño de la Selección Argentina tras la derrota ante Uruguay, destacando los aspectos positivos de la reacción en el segundo tiempo. El técnico reafirmó su compromiso con el proceso de renovación que lleva adelante el cuerpo técnico, enfatizando que el resultado no altera la estrategia de integración de los futbolistas más jóvenes.

Análisis del rendimiento en el segundo tiempo

Scaloni reconoció que, a pesar del marcador, el equipo mostró una mejora significativa en la etapa posterior al descanso. El entrenador comentó que la Selección intentó llegar al arco rival con claridad, incluso generando peligro en varias ocasiones. Señaló que, más allá de los goles de Uruguay, el equipo intentó, llegó y metió a Uruguay casi en un arco durante esa fase del partido.

Also read Rulli será el capitán en el debut post Messi ante Uruguay con Scaloni hasta 2030

El técnico también hizo hincapié en la jerarquía del rival, recordando que se trataba de un encuentro exigente desde el inicio. Admitió que sabían que iban a enfrentar un rival difícil, lo cual implicaba un nivel de dificultad elevado para imponerse. Sin embargo, valoró la producción de sus dirigidos, señalando que la competencia fue intensa durante buena parte del encuentro.

Posiciones sobre el recambio generacional

La participación de los jugadores jóvenes fue uno de los temas centrales de la conferencia de prensa. Scaloni explicó que el cuerpo técnico busca encontrar los momentos adecuados para que los futbolistas de menor experiencia sumen minutos y adquieran ritmo con la camiseta argentina. Reconoció que el contexto específico de este partido no fue favorable para ellos, pero insistió en la necesidad de seguir dándoles oportunidades.

Advertisement

El seleccionador aclaró que no ve estas situaciones como parte de una etapa de construcción caótica, sino como un proceso necesario. Agradeció el desgaste físico que hizo el equipo, aunque admitió que al final no tuvieron recompensa en el marcador. Consideró que es fundamental que los chicos jueguen y aprendan, ya que la camiseta tiene un peso especial que exige tiempo para adaptarse.

Julián Álvarez también aportó su perspectiva tras el cotejo, calificando la situación como una nueva era para el seleccionado. El delantero valoró el partido y el recambio, mostrando convicción en que los jóvenes podrán trasladar a la Selección el rendimiento que demuestran en sus clubes. Afirmó que los compañeros mayores ayudarán a integrar a los nuevos talentos con tranquilidad, sin cargarles toda la responsabilidad.

Decisiones tácticas y próximos pasos

Scaloni también abordó las decisiones tácticas tomadas durante la fase final del partido, especialmente la posibilidad de incluir a Flaco López. El técnico explicó que, aunque la idea de meter cinco delanteros cuando se va perdiendo es lógica, prefirió mantener la estructura y respaldar el rendimiento de Nicolás González. Consideró que Nico estaba jugando un buen partido y merecía jugar los 90 minutos completos.

No obstante, el entrenador admitió que la entrada de Flaco López podría haber sido una alternativa válida. Reconoció que, quizás, el delantero hubiera sido una buena solución para tratar de revertir el resultado en los minutos finales. Esta honestidad en la toma de decisiones refleja la transparencia con la que maneja la estrategia ante los medios. Finalmente, Scaloni evitó realizar interpretaciones sobre la menor presencia de público en comparación con otros eventos de la Selección, afirmando que no tenía una lectura concreta al respecto.