Scaloni dará conferencia en Alabama y vislumbra cambios clave en la alineación de Argentina contra Islandia

El técnico argentino anunciará desde el Jordan‑Hare Stadium el estado de los lesionados y revelará una posible alineación con Messi desde el inicio, en un amistoso crucial para definir la lista mundialista.

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni , sostendrá una rueda de prensa desde el campus de la Universidad de Alabama, precisamente en el Jordan‑Hare Stadium de Auburn, donde la Albiceleste entrenará antes del amistoso contra Islandia.

En la conferencia, el entrenador detallará el estado físico de los jugadores que aún padecen lesiones y explicará los criterios que guiarán los posibles cambios en la alineación titular. Entre los futbolistas que han puesto la primera ficha en la pista de entrenamiento se encuentra el mediocampista ofensivo, que recientemente superó un golpe en la rodilla y, por primera vez, pudo ejercitarse con total normalidad.

A su vez, varios miembros del plantel continúan trabajando en conjunto con el cuerpo médico, ajustando intensidades y volúmenes de entrenamiento para evitar recaídas y asegurar que lleguen al duelo en la máxima condición posible. La actividad del conjunto será intensiva durante la jornada, con sesiones tácticas, ejercicios de calentamiento y una charla motivacional que pretende afianzar el vínculo entre los jugadores y el cuerpo técnico antes de la prueba internacional.

En cuanto a la posible formación que presentará Argentina frente a Islandia, Scaloni ha insinuado que el once inicial sufrirá modificaciones respecto al último encuentro disputado. Se baraja que el capitán Lionel Messi, que hasta ahora había sido utilizado como sustituto, entre en el campo desde el pitido inicial, fortaleciendo así la ofensiva del equipo.

La alineación proyectada contempla la presencia del arquero Gerónimo Rulli entre los tres postes, mientras que la defensa podría estar conformada por Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, formando una línea de cuatro con experiencia y juventud combinadas. En el mediocampo, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul serían los encargados de articular el juego, apoyados en el movimiento de Exequiel Palacios, quien aportaría dinamismo y creatividad.

En la delantera, la dupla de Lionel Messi y Lautaro Martínez se mantendría como eje central del ataque, con la característica capacidad de generar peligro constante para la defensa islandesa. El partido se jugará bajo luces en el Jordan‑Hare Stadium, con un inicio programado para las 22:00 hora argentina, y será transmitido en vivo por los principales canales deportivos del país.

Este amistoso reveste una importancia estratégica para el proceso de selección de la lista definitiva que representará a Argentina en la próxima Copa del Mundo. La lesión que ha dejado fuera de la convocatoria a Leonardo Balerdi obligó al cuerpo técnico a replantear ciertos aspectos defensivos, mientras que el estado físico de varios jugadores que llegaron a Estados Unidos con molestias ha limitado la disponibilidad de algunos talentos.

Por ello, el encuentro contra Islandia se convierte en una verdadera prueba de fuego para que Scaloni evalúe el rendimiento bajo presión de los jugadores que están en la frontera de la lista mundialista. Cada minuto de juego, cada intervención táctica y cada decisión del entrenador podrán determinar quiénes asegurarán su puesto en la plantilla final y quiénes quedarán como opciones de segunda línea.

La expectativa no solo recae en la actuación individual de Messi, cuyo tiempo de juego será vigilado de cerca, sino también en la capacidad del conjunto para desplegar un fútbol coherente, equilibrado y con la intensidad requerida para competir en el escenario más exigente del planeta. En resumen, el choque contra Islandia no solo será un espectáculo deportivo, sino también un factor decisivo en la configuración del equipo que buscará levantar la Copa del Mundo en el próximo torneo





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