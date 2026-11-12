Scaloni confirma su continuidad como DT de Argentina hasta el Mundial 2030

La Asociación del Fútbol Argentino y Lionel Scaloni ratifican la prórroga del contrato hasta la Copa Mundial 2030. El técnico superó la emoción por el fallecimiento de su madre para liderar a la Albiceleste.

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, confirmó oficialmente su permanencia al frente del equipo nacional hasta la disputa del próximo campeonato mundial. Esta decisión se formalizó tras un rápido acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino, asegurando la continuidad del estratego en el banquillo de la albiceleste para los próximos ciclos competitivos internacionales.

Ratificación contractual hasta el Mundial 2030

La Asociación del Fútbol Argentino, bajo la presidencia de Claudio Tapia y con la presencia de su vicepresidente, Carlos unci, hizo pública la renovación del vínculo laboral. El compromiso firmado asegura que Lionel Scaloni dirigirá a la Selección Argentina en el torneo que se celebrará en España, Marruecos y Portugal en el año 2030. Esta extensión contractual cierra los rumores sobre una posible pausa o retiro del técnico tras el último certamen global.

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La conferencia de prensa donde se dio a conocer la noticia se llevó a cabo en el predio ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza, sede central de la institución rectora del fútbol nacional en Argentina. Allí, los altos dirigidos de la AFA brindaron un marco institucional para el anuncio, destacando la importancia de mantener la estabilidad en el cuerpo técnico principal para el desarrollo de las próximas campañas.

Emoción y superación personal del entrenador

Lionel Scaloni se mostró visiblemente afectado durante su intervención, llegando a llorar ante la prensa reunida. El DT explicó que atraviesa una situación familiar compleja y dolorosa, marcada por el reciente fallecimiento de su madre. A pesar de esta adversidad personal, el entrenador expresó su gratitud y su alegría por poder seguir contribuyendo al proyecto deportivo que lidera.

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El padre de la difunta mujer, una figura clave en la vida del estratego, padecía complicaciones de salud derivadas de un cuadro médico que había sobrellevado durante varios años. Esta pérdida reciente ha marcado un momento de duelo intenso para la familia de Scaloni, quien debió gestionar sus emociones personales mientras asumía sus responsabilidades profesionales frente a los medios de comunicación y la afición.

Compromiso renovado y estado anímico del DT

Aunque el ánimo estaba compartido por la tristeza, el técnico subrayó que su motivación sigue intacta. Scaloni afirmó que se encuentra con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día, elementos esenciales para manejar las presiones de dirigir a la selección de su país. Consideró que mantener este nivel de energía y entusiasmo es imposible sin un compromiso profundo con la causa.

El estratega resaltó que la situación actual y el puesto que ocupa requieren un esfuerzo constante y una disposición total. Para él, la capacidad de seguir adelante en este rol exige estar con todas las pilas puestas y mantener una mentalidad enfocada en los objetivos deportivos. Esta declaración refuerza su intención de no dejar que el duelo personal afecte su rendimiento en el campo de juego.

Reconocimiento a los dirigentes y próximos pasos

Lionel Scaloni agradeció públicamente al presidente y al resto de los dirigentes de la AFA por el esfuerzo realizado para concretar esta continuidad. Valoró la gestión institucional que permitió que el proceso de renovación se llevara a cabo, reconociendo la labor administrativa que facilitó el acuerdo. Su reconocimiento puso en evidencia la buena relación mantenida con la cúpula directiva de la entidad.

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Con la renovación firmada, el proyecto deportivo de la Selección Argentina entra en una nueva etapa de planificación a largo plazo. El cuerpo técnico podrá estructurar las convocatorias y preparaciones con la seguridad de contar con el mismo líder hasta la cita de la Copa Mundial de la FIFA en 2030, garantizando así la continuidad del modelo de juego implementado en los últimos años.