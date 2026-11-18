Lionel Scaloni anunció que la Selección Argentina no contratará a un nuevo asistente tras la partida de Walter Samuel, destacando su rol irremplazable en el cuerpo técnico y el equipo mundialista.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa cargada de emoción en la que despidió oficialmente a Walter Samuel, quien deja el cuerpo técnico para iniciar su propia carrera como director técnico principal.

El DT campeón del mundo destacó el rol fundamental que tuvo el Muro en todas las conquistas del ciclo y confirmó que, por el momento, no sumarán a ningún reemplazante.

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Confirmación sobre el reemplazo técnico

No vamos a sumar a nadie. Somos siete y creemos que con siete, sobran, expresó el entrenador de Pujato durante su intervención pública.

Yo creo que estamos bien. Venimos de hacerle un pequeño homenaje y se notaba una pérdida importante, porque ha sido gran parte de ayuda a todo lo que se ganó, añadió para justificar la decisión de mantener la estructura actual sin incorporar nuevo personal.

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Con una mezcla de afecto y humor, el técnico dejó abierta una puerta a futuro: En principio no lo vamos a reemplazar porque es irremplazable y seguiremos con nuestra manera de ser. Y si en un futuro vemos que nos echamos en falta, lo llamo y vemos qué hace. Y si no está, veremos qué hacemos.

Impacto técnico y humano en la selección

La baja de Walter Samuel, más allá del punto de vista técnico, es muy importante porque ha sido gran parte en la ayuda de todo lo que se ganó, señaló Scaloni al profundizar sobre el impacto que genera la partida de uno de sus principales laderos desde el inicio del proceso en 2018.

Puso el foco tanto en su aporte futbolístico como en la calidad humana del grupo de trabajo que se forjó en las divisiones formativas de la AFA. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo, continuó el director técnico para subrayar la estabilidad del grupo.

Pablo Aimar, Roberto Ayala y el resto de sus colaboradores subrayaron la sintonía personal del grupo: Nosotros nos encontramos con el cuerpo técnico de la Selección y tenemos una amistad que perdura de cuando estábamos en las Juveniles.

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Cierre del año y legado del Muro

De este modo, la Albiceleste cerró su último compromiso del año con una victoria en la cancha y un emotivo adiós puertas adentro.

Se despidió a uno de los arquitectos silenciosos de la época más gloriosa del seleccionado nacional, un reconocimiento póstumo a su contribución diaria que trascendió las estadísticas y los partidos jugados para convertirse en un pilar emocional y táctico del equipo.