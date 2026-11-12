Scaloni confirma estado de Dibu Martínez y nuevo capitán ante Uruguay en La Bombonera

Lionel Scaloni detalla la recuperación de Emiliano Martínez y define quién llevará la cinta si el arquero no juega contra Uruguay en La Bombonera este viernes.

El seleccionador Lionel Scaloni proporcionó actualizaciones críticas sobre la condición física de Emiliano Martínez y anunció al sustituto designado para la función de capitán en el enfrentamiento programado contra la selección de Uruguay. Este partido crucial se disputará en el estadio La Bombonera, donde la Selección Argentina busca consolidar su posición en el contexto de lo que se perfila como un clásico rioplatense de alta intensidad. La gestión del arquero titular y la organización táctica defensiva son prioridades inmediatas para el cuerpo técnico antes de la competencia.

Recuperación de Emiliano Martínez y uso de máscara

Emiliano Martínez ha completado exitosamente la fase de rehabilitación por la fractura de mandíbula y maxilar que sufrió el pasado 17 de octubre durante un partido del Chelsea contra el Everton, provocada por un choque aéreo con Jarrad Branthwaite. Tras una cirugía compleja que involucró la colocación de placas y tornillos, y considerando que los especialistas estimaban inicialmente hasta 60 días de inactividad, el portero regresó a las rutinas de entrenamiento apenas cuatro días después de la intervención quirúrgica. En el cierre de sesiones del miércoles en Ezeiza, el jugador vistió una máscara de protección diseñada a medida con fibra de carbono, un material ligero y rígido creado para amortiguar impactos durante la recuperación.

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Decisión final de Scaloni sobre la alineación titular

Lionel Scaloni dejó claro que la confirmación definitiva sobre la participación de Emiliano Martínez en el once inicial se tomará exclusivamente durante el último entrenamiento previo al encuentro. El técnico expresó su optimismo al notar que el jugador se mueve con normalidad y sin dolor, destacando que Martínez recibió el alta médica la semana pasada cuando retomó la dinámica con su club en la Premier League, aunque no fue convocado para disputar la partida correspondiente. La disposición del entrenador de conversarse directamente con el portero para determinar si asume los tres palos refleja la cautela necesaria ante la exigencia física del choque frente a los Charrúas.

Frank Rulli designado como nuevo capitán del equipo

En el evento hipotético de que Emiliano Martínez no pueda alinearse por razones médicas, el seleccionador Lionel Scaloni confirmó que la cinta de capitán será entregada a Frank Rulli. Esta decisión se basa en el respeto profesional que Rulli ha ganado dentro del vestuario, ya que el arquero forma parte del plantel desde los primeros momentos de la era actual de la Selección Argentina. Scaloni enfatizó que Rulli merece la responsabilidad del liderazgo en la cancha, descartando la posibilidad de que el manto recaiga en jugadores como Cuti Romero o Lautaro Martínez, priorizando la experiencia y la arraigada autoridad del guardameta suplente.

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Condiciones físicas y desafíos de la dieta líquida

A pesar de la alta evolución clínica reportada por Daniel Martínez, el médico de la Selección, Emiliano Martínez enfrenta desafíos físicos significativos derivados de su recuperación. El jugador mantiene estrictamente una dieta líquida debido a la imposibilidad de masticar alimentos sólidos, lo cual ha contribuido a una ligera pérdida de fuerza física general. No obstante, su determinación personal para retornar al campo de juego ha demostrado ser un factor motivacional clave, manteniéndose al margen de las indicaciones de reposo absoluto para contribuir al grupo en las sesiones técnicas.

Contexto del clásico rioplatense en La Bombonera

El partido contra Uruguay se enmarca en una rivalidad histórica que aumenta la presión sobre la Selección Argentina, especialmente con la renovación de Lionel Scaloni como entrenador hasta el año 2030. La preparación en La Bombonera exige una adaptación táctica precisa, donde la posible ausencia del portero titular obliga a ajustes defensivos inmediatos. La gestión de la cinta de capitán por Frank Rulli y la posible entrada de Emiliano Martínez bajo protección representan variables estratégicas que definirán la solidez del equipo argentino en este duelo de alta trascendencia internacional.