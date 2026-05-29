Scaloni confirmó los 26 para el Mundial 2026: Messi lidera la lista con sorpresas y ausencias

La selección argentina dio a conocer la nómina definitiva para la Copa del Mundo 2026, con Lionel Messi como abanderado y una base que repite en su mayoría la del equipo campeón en Qatar 2022. El entrenador Lionel Scaloni priorizó la polifuncionalidad y la continuidad del proyecto, dejando fuera a Marcos Acuña por lesión e incluyendo a Facundo Medina como reemplazo. La lista incluye a ocho jugadores que arrastraban molestias físicas, aunque todos lograron recuperarse a tiempo para el torneo.

La AFA presentó oficialmente la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 , una nómina que ratifica la base campeona de Qatar 2022 y que incluye a Lionel Messi en su sexta Copa del Mundo.

El entrenador apostó por la continuidad del grupo que construyó una identidad sólida, aunque debió lidiar con varias dudas físicas que postergaron el anuncio hasta último momento. Ocho de los nueve futbolistas que arrastraban molestias lograron ser incluidos, entre ellos varios titulares como Nicolás Otamendi, Rodrigo de Paul y Ángel Di María, quienes superaron sus respectivas lesiones a tiempo.

El único que quedó afuera por problemas físicos fue Marcos Acuña, reemplazado por Facundo Medina, un defensor polifuncional que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, una cualidad muy valorada por el cuerpo técnico en un torneo donde la versatilidad es clave. La lista refleja una clara preocupación por el estado físico de la defensa.

En el lateral derecho, tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel arrastran molestias, pero en la selección confían en que estarán listos para el debut del 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Sin embargo, es probable que no sumen minutos en los amistosos previos frente a Honduras e Islandia para evitar riesgos.

En el centro de la zaga, Lisandro Martínez y Germán Pezzella también vienen de superar dolencias, mientras que en la izquierda Scaloni optó por no arriesgar y llevó a Medina como alternativa. La polifuncionalidad se volvió un criterio central: jugadores como Nicolás Capaldo y Agustín Giay, aunque no entraron en la lista definitiva, participarán de la gira previa por su capacidad de desempeñarse en múltiples puestos. En el mediocampo, la base se mantiene casi intacta respecto a Qatar 2022.

Seis de los siete volantes repiten convocatoria, con la única ausencia de Exequiel Palacios, reemplazado por Valentín Carboni, quien tuvo una gran temporada en Racing de Estrasburgo. Carboni es otro ejemplo de la apuesta por futbolistas versátiles: puede jugar como mediocentro, lateral, interior o extremo por izquierda, y además aporta llegada al gol.

En la delantera, Lionel Messi es la gran figura, acompañado por Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Ángel Di María, quien se recuperó de un traumatismo en la rodilla. También vuelven Paulo Dybala y Giovani Lo Celso, dos piezas importantes que se perdieron Qatar 2022 por lesiones.

Scaloni confirmó que el equipo defenderá el título con la misma ilusión y responsabilidad que en la edición anterior, aunque reconoció que el calendario ajustado y las lesiones obligaron a tomar decisiones tácticas más flexibles, incluyendo la posibilidad de usar una línea de tres defensores según el rival





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