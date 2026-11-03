Scaloni anuncia la lista de Argentina sin Messi para los amistosos de noviembre 2026

Lionel Scaloni presentó la nómina de 28 jugadores para los partidos contra Uruguay y Costa Rica en noviembre 2026, marcando el inicio del ciclo post-Messi con seis nuevos talentos.

La selección mayor de Argentina inicia oficialmente una nueva era histórica en el fútbol nacional sin su máximo ícono. ElDT Lionel Scaloni publicó la lista completa de veintiocho futbolistas convocados para la ventana FIFA de noviembre 2026, una etapa crucial que busca redefinir la identidad del equipo tras la partida definitiva de Lionel Messi. Esta convocatoria sirve como el escenario principal para integrar nuevas fuerzas y establecer los cimientos tácticos del proyecto técnico a mediano y largo plazo.

Agenda de partidos y escenarios de juego

La actividad competitiva programada para finales de noviembre incluye dos encuentros amistosos de alto perfil que se disputarán en territorio local. El viernes trece de noviembre, el equipo albiceleste enfrentará a Uruguay en el estadio La Bombonera, un escenario icónico de la capital federal que promete una atmósfera eléctrica. Posteriormente, el martes diecisiete de noviembre, la selección se trasladará a la ciudad de Córdoba para medir fuerzas contra Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes. Estos duelos no solo tendrán valor deportivo, sino que también funcionarán como indicadores del rendimiento del grupo en diferentes contextos físicos y tácticos.

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Relevo generacional y cambios en la nómina

El cuerpo técnico ha realizado una renovación significativa en la composición del plantel, incorporando a seis futbolistas que buscan ganarse su espacio en la élite del fútbol internacional. Los debutantes o regresos importantes en esta lista son Gonzalo Montiel, Santiago Beltrán, Aarón Anselmino, Mariano Troilo, Máximo Perrone y Thiago Almada, quien regresa tras cumplir su sanción. Por otro lado, la ausencia de Lionel Messi es el cambio más visible, sumándose a la exclusión de Juan Foyth, Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Lautaro Martínez y Cristian Romero, quienes dejan el llamado técnico.

Motivos de las ausencias y lesiones importantes

Las bajas de figuras clave como Cristian Romero, Nicolás González y Lautaro Martínez se deben estrictamente a recuperación física, ya que se encuentran aún convalecientes de lesiones deportivas específicas que los mantienen alejados de la actividad. Además, la selección debe afrontar la sanción de dos futbolistas importantes, ya que tanto Leandro Paredes como Nahuel Molina no están disponibles debido a suspensiones disciplinarias pendientes. En la portería, la situación también presenta matices importantes, dado que la fractura de mandíbula sufrida por Emiliano Martínez en octubre planteó dudas sobre su disponibilidad inmediata, lo que ha llevado a la convocatoria de Santiago Beltrán como opción válida para suplir dicha eventualidad.

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Expectativas para los debutantes europeos

Entre las novedades más alentadoras para el futuro del seleccionado se encuentran los perfiles de Mariano Troilo y Aarón Anselmino. Ambos centrales defensivos juegan actualmente en ligas europeas de primer nivel, con Troilo vistiendo la camiseta de Parma y Anselmino las del Chelsea. A pesar de que Troilo ya había integrado convocatorias previas sin minutos, y Anselmino aún no ha debutado, esta ventana les otorga una oportunidad única para demostrar su valía en el equipo mayor. Su inclusión refleja la estrategia de apostar por defensas jóvenes con experiencia internacional, buscando estabilidad en la zaga para las próximas etapas competitivas.

Nueva generación y prospectos del fútbol argentino

La lista pone un énfasis particular en el desarrollo de talentos jóvenes que representan el futuro inmediato de la camiseta albiceleste. Nombres como Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni y Valentín Barco forman parte del grupo, lo que indica una apuesta clara por la renovación generacional. Estos futbolistas tienen la tarea de ganar protagonismo y demostrar que pueden mantener los altos estándares de exigencia deportiva. Los amistosos de noviembre serán fundamentales para evaluar la cohesión entre los veteranos que permanecen y esta nueva generación de estrellas en ascenso dentro del fútbol argentino.