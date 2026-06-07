Scaloni analiza la baja de Balerdi y mantiene abierta la decisión sobre su reemplazo en la lista mundialista

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló tras el amistoso contra Honduras, reconoció el impacto de la lesión de Leonardo Balerdi y explicó que esperará hasta el partido ante Islandia para definir al sustituto en la nómina final del Mundial. Además, destacó el clima en Texas y elogió a los jugadores que sumaron minutos.

El director técnico de la selección argentina , Lionel Scaloni , abordó múltiples temas en conferencia de prensa tras el amistoso frente a Honduras, donde el equipo ganó en un ambiente vibrante ante 91.000 espectadores en Kyle Field, con Lionel Messi como figura destacada desde el banco.

A pesar de la ausencia de nuevas lesiones y el clima positivo, la desafectación de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo derecho marcó la noche. Scaloni admitió que la baja fue un golpe para el grupo, reconoció la dificultad de rendir al máximo cuando las lesiones condicionan al plantel y explicó que la decisión sobre su reemplazante en la lista de 26 jugadores para el Mundial sigue abierta.

El entrenador lamentó la salida de Balerdi, a quien dirigió en la sub-20 y con quien mantiene un cariño especial, y detalló que la noticia afectó emocionalmente al equipo: "Había trabajado un montón; es una lástima lo que pasó. Las sensaciones del partido fueron buenas, pero antes vivimos momentos feos". Scaloni realizó diez cambios en el amistoso; solo Messi, Nicolás González, Gerónimo Rulli y los juveniles Agustín Ovando y Simón Escobar no sumaron minutos.

Respecto al reemplazo, indicó que esperará hasta después del amistoso del martes ante Islandia en Alabama para definir, ya que la condición física de varios futbolistas aún es incierta: "No quiero alarmar, pero no estamos al 100% con muchos jugadores. Vamos a esperar. Tenemos otro partido para sacar conclusiones".

Aunque la selección cuenta con Lisandro Martínez yFacundo Medina como centrales, Scaloni evaluará si usa el cupo vacante para reforzar la defensa o si se decanta por un jugador de otra posición. Sobre los lesionados, aseguró que tanto Nicolás González como Julián Álvarez llegarán en condiciones al inicio del Mundial, y que su preservación respondió a precaución, no a preocupación. Destacó la respuesta del equipo en un contexto complejo: "El partido fue positivo.

Lo sacamos adelante ante un buen rival, con la dificultad que conlleva para ellos, y con todas las informaciones que andan dando vueltas. Eso se ve, se siente, se palpita. Pero les expliqué que cuando salimos a la cancha no hay otra cosa que brindarse al máximo por esta camiseta".

El debutante Tomás Aranda ingresó en el segundo tiempo y probó desde fuera del área con un remate atajado por el arquero hondureño Edrick Menjivar; Scaloni lo elogió: "Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. Ha sido sparring y hoy es una realidad".

De cara al debut mundialista en nueve días, Scaloni insistió en que el objetivo no es solo ser campeón, sino competir y salir a jugar cada partido de la misma manera: "Cuando fuimos a Qatar no pensábamos solo en ser campeones del mundo. Acá pensamos en competir, en salir a jugar todos los partidos de la misma manera. Eso lleva a ser competitivo y a que todo el mundo nos vea de la manera en que nos ve.

Nunca hay que marcarse un objetivo, porque quizás no se juega de la manera en que se tiene que jugar"





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