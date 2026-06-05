Scaloni advierte que los jugadores lesionados deben mostrar disponibilidad mínima o quedarán fuera del Mundial

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, fue categórico en conferencia de prensa: si algún futbolista no está en condiciones físicas óptimas para jugar el Mundial, será excluido de la lista final. Mientras, los lesionados evolucionan favorablemente y se estudia la posibilidad de que Messi tenga minutos en los amistosos.

El entrenador de la selección argentina , Lionel Scaloni , ofreció una conferencia de prensa en vísperas del Mundial que comienza en cinco días, donde el equipo jugará un amistoso contra Honduras.

Scaloni abordó la situación de los jugadores lesionados, afirmando que su evolución es favorable pero que no se arriesgarán en los partidos preparatorios. Respecto a Lionel Messi, indicó que se encuentra en buen estado y que es posible que tenga minutos en los amistosos, sin confirmar si será ante Honduras o Islandia.

La AFA emitió un parte médico que confirma la mejora de los futbolistas con molestias, aunque no menciona específicamente a Messi ni a otros cinco jugadores con problemas físicos: Leandro Paredes (distensión), Gonzalo Montiel (desgarro), Nicolás Paz (traumatismo de rodilla), Nahuel Molina (desgarro) y Emiliano Martínez (fractura de dedo). Scaloni fue contundente sobre la posibilidad de modificar la lista final: dejó claro que si algún jugador no alcanza la disponibilidad mínima requerida, quedará fuera del Mundial.

Reconoció que sería doloroso tomar esa decisión, pero aseguró que la prioridad es la competitividad del equipo y que se tomarán las determinaciones correspondientes en la última semana de preparación, cuando se acelere la intensidad de los entrenamientos. El mensaje del cuerpo técnico es de prudencia y firmeza, equilibrando la cautela médica con la necesidad de contar con un plantel al ciento por ciento para la competencia.

En el entorno de la selección argentina, la proximidad del Mundial ha generado un clima de atención extrema sobre cada anuncio y cada gesto del cuerpo técnico. La conferencia de Scaloni sirvió para tranquilizar parcialmente a la hinchada, mostrando que los lesionados evolucionan según lo esperado, pero también para lanzar una advertencia clara a los propios jugadores: la camiseta no se gana solo con el nombre, sino con la disponibilidad física.

Esta postura refuerza la idea de que el técnico tiene un criterio objetivo y no dudará en hacer cambios drásticos si es necesario, algo que ya vivido en otras convocatorias. La mención específica a Messi, sin confirmar su participación en los amistosos, refleja la cautela extrema que se maneja con la figura más importante del equipo, buscando que llegue en óptimas condiciones al debut.

El amistoso contra Honduras, que se disputará en el imponente estadio Kyle Field, será el último gran ensayo antes del estreno mundialista. Si bien el partido podría servir para observar a algunos de los lesionados en acción, Scaloni dejó en claro que el objetivo principal es evitar cualquier contratiempo físico. La estrategia de rotación y el control minute de los jugadores que arrastran molestias serán claves.

Por otro lado, la lista provisional de 26 jugadores (que luego se redujo a 26, aunque la normativa FIFA permite 26, habitualmente se llevan 23) podría sufrir modificaciones si alguno de los denominados 'tocados' no demuestra en los entrenamientos de la próxima semana que está en condiciones de competir al máximo nivel. La presión mediática y la expectativa de los aficionados aumentan cada día, pero el cuerpo técnico prefiere mantener un bajo perfil y trabajar en silencio.

La advertencia de Scaloni es, en realidad, un mensaje de disciplina y responsabilidad que busca unir al grupo en torno a un objetivo común, recordando que el Mundial es la prioridad absoluta por encima de cualquier situación personal o contractual





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