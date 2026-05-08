Scándalo entre Valverde y Tchouaméni sacudió al Real Madrid y impactó en todo el mundo

El escándalo entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni tuvo un fuerte impacto en el mundo gracias a las fuertes declaraciones de la periodista que alzó la voz para defenderla y a través de la imagen de Valverde que causó controversia en redes sociales. La prensa especuló en forma generalizada y anticipó la sanción que finalmente fue de quinientos mil euros a cada jugador.

El e scándalo entre Federico Valverde y Aurelién Tchouaméni sacudió al Real Madrid y tuvo impacto mundial. Más allá de los motivos y los detalles de este incidente en el vestuario, muchos fanáticos en redes sociales apuntaron a Mina Bonino, esposa del uruguayo, que hizo un fuerte descargo para terminar con la situación.

En medio de los rumores y las especulaciones, la periodista argentina compartió una foto de Valverde con una gorra junto a su pequeño hijo en un acto escolar y no abordó el conflicto directamente con el objetivo de dejarlo atrás. Sin embargo, esto no pasó desapercibido para algunos usuarios que la atacaron virtualmente. Ante esta situación, Bonino no dudó en exponerlos y tuvo fuertes declaraciones.

"Se golpeó la cabeza; tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque no la hubo, es producto del golpe. Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer?

¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver", escribió junto a la foto familiar. Y agregó: "Este es mi Instagram, es mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz".

Cabe destacar que la influencer está embarazada y espera su tercer hijo con el futbolista. De esta manera, Valverde y su familia dieron por terminado el incidente y probablemente no haya más declaraciones al respecto. Mientras tanto, los fanáticos del Real Madrid siguen impactados por el escándalo y es algo que no parece tener final.

El Real Madrid ha resuelto imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador y ha asegurado que los jugadores se pidieron perdón y se mostraron arrepentidos por lo sucedido. Han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y, tras ser perdonados, se han disculpado entre ellos. Aquí no hay sangre, tan solo un golpe en la cabeza que quedó claramente visible en la foto y no se debe a ninguna trompada ni falsedad. Es producto del golpe y quedó demostrado de lo sucedido





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