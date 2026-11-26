Néstor Sbaraglia interpreta a Carlos Menem a bordo de un vuelo hacia La Rioja durante el rodaje, compartiendo anécdotas del exmandatario con el elenco antes de las últimas grabaciones.

El actor Néstor Sbaraglia se convirtió brevemente en el ex presidente Carlos Menem a bordo de un avión en tránsito hacia La Rioja durante el rodaje de la segunda temporada de la serie. Ante la mirada desconcertada de los pasajeros comunes que compartían el trayecto sin formar parte del elenco, el protagonista utilizó el micrófono de la aeronave para arengar, bromear y motivar a sus compañeros, manteniéndose completamente compenetrado en su papel. Esta insólita intervención, registrada en un video difundido por la producción, marcó el inicio de la recta final de filmación de la entrega.

El desplazamiento aéreo constituyó el puntapié inicial para las últimas jornadas de grabación, cuya escena principal tendrá como escenario La Rioja, la tierra natal del exmandatario y la provincia que gobernó en dos períodos. Este movimiento geográfico representa un cambio significativo después de que gran parte del rodaje previo se desarrollara en territorio uruguayo, cerrando una etapa de producción internacional para volver a las raíces del personaje interpretado.

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Anécdotas del exmandatario en el vuelo

Aprovechando la cercanía con todo el grupo, Sbaraglia anticipó con entusiasmo el desembarco en el norte argentino, manteniendo intacto el tono del personaje y expresando su emoción por terminar la serie en su tierra más querida. El actor indicó que se encontrarían en Anillaco para trabajar en La Rosadita, preparando el escenario para las escenas finales que conectarían la ficción con la geografía real de la política argentina. Su entusiasmo reflejaba la camaradería que atraviesa al elenco en esta etapa decisiva de las grabaciones.

Para coronar su intervención, el protagonista apeló a una recordada broma que solía narrar el propio dirigente riojano en sus apariciones públicas, demostrando un dominio detallado de la personalidad del personaje. Con total soltura frente al micrófono y la atención de la tripulación y sus colegas, Sbaraglia comenzó el relato sobre un riojano que entra al despacho de Dios y pregunta por tres relojes específicos asociados a figuras internacionales.

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La historia relata que los relojes pertenecían a Bill Clinton, Winston Churchill y Jacques Chirac, y que cada vez que uno de esos presidentes cometía un error, giraban una hora rápidamente. El remate de la historia despertó carcajadas generalizadas y aplausos del equipo cuando preguntó por el relojero de su comprovinciano, el presidente Menem, recibiendo la respuesta de que el reloj personal de Menem servía de ventilador en la habitación del cielo.

Trama y conflictos institucionales en 1995

La próxima tanda de capítulos retomará los hechos a partir de la reelección presidencial de 1995, desplazando el eje narrativo desde el ascenso político hacia el deterioro institucional, la presión periodística y el fin de una era. La trama retratará las fisuras en la relación entre el mandatario y la sociedad mediante pasajes emblemáticos, incluyendo reuniones con Madonna, recorridos en Ferrari y referencias a viajes espaciales, elementos que reflejan cómo la mezcla entre gestión, farándula y exposición mediática terminó volviéndose en su contra.

Asimismo, los nuevos episodios profundizarán en las secuelas íntimas que dejó el fallecimiento de Carlos Menem Jr., un hecho que fue abordado sobre el cierre de la entrega inicial. Esta línea narrativa seguirá el acompañamiento del fotógrafo ficticio Olegario Salas durante el tramo final del mandato, funcionando como un nexo entre la audiencia y los sucesos históricos de la década del noventa.

Incorporaciones artísticas y contexto de lanzamiento

Entre las grandes incorporaciones artísticas confirmadas por la plataforma se destaca la presencia de Susana Giménez, aunque todavía se mantiene bajo reserva cuál será exactamente su rol dentro de una historia que promete recrear figuras clave de la cultura televisiva de aquella época. Su participación refuerza el compromiso de la producción con el realismo y la representación de la época dorada de la televisión argentina.

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La confirmación de nuevos actores y la continuación de la serie fueron ratificadas por la plataforma tras el fuerte impacto de su debut el 9 de julio de 2025. Este lanzamiento ocurrió después de haber superado un conflicto judicial que demoró su estreno inicial, consolidando el interés del público y garantizando que la segunda temporada cumpla con las altas expectativas generadas por la primera temporada.