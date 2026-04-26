Sawe Rompe el Récord Mundial de Maratón en Londres con un Tiempo Asombroso

El atleta keniano Sabastian Sawe ha establecido un nuevo récord mundial de maratón en Londres con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, superando la marca anterior de Kelvin Kiptum. Tigst Assefa también batió el récord femenino.

El domingo se vivió una jornada histórica en el maratón de Londres , marcada por la espectacularidad y la superación de límites. El atleta keniano Sabastian Sawe ha grabado su nombre en los anales del atletismo al establecer un nuevo récord mundial de maratón con un tiempo asombroso de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos.

Esta hazaña no solo supera la anterior marca mundial de su compatriota Kelvin Kiptum, que se fijó en 2 horas, 0 minutos y 35 segundos en Chicago el 8 de octubre de 2023, sino que también abre un nuevo capítulo en la historia de la maratón, demostrando que la barrera de las dos horas es, ahora, una meta alcanzable. Sawe, visiblemente emocionado tras cruzar la meta, atribuyó su éxito a una preparación meticulosa y al apoyo de sus competidores.

Destacó la importancia de haber mantenido un ritmo constante a lo largo de la carrera y la sensación de fortaleza que experimentó en los kilómetros finales. La carrera se desarrolló con un ritmo intenso desde el principio, con un grupo de corredores de élite manteniendo una velocidad constante.

Sin embargo, a partir del kilómetro 30, Sawe y el etíope Yomif Kejelcha comenzaron a tomar la delantera, ampliando gradualmente la distancia con el resto de los competidores. Fue en ese momento cuando se hizo evidente la posibilidad de romper el récord mundial, y ambos atletas intensificaron su esfuerzo.

A falta de un kilómetro para la meta, Sawe lanzó un ataque decisivo, dejando atrás a Kejelcha y cruzando la línea de meta con un tiempo que ha dejado boquiabiertos a expertos y aficionados por igual. Además del impresionante logro de Sawe, la jornada en Londres también fue testigo de otra marca histórica.

La etíope Tigst Assefa se alzó con la victoria en la categoría femenina, batiendo su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos. Este doblete de récords mundiales subraya la calidad de la prueba londinense y su capacidad para atraer a los mejores corredores del mundo.

El etíope Yomif Kejelcha, quien finalizó en segunda posición con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 41 segundos, también logró un hito importante al establecer el récord de su país y el mejor tiempo en un debut en una maratón en la historia. El ugandés Kiplimo completó el podio con un tiempo de 2 horas, 0 minutos y 28 segundos, estableciendo también el mejor registro de su país.

La competencia fue feroz, con atletas de diferentes nacionalidades luchando por la victoria. Tamirat Tola, el ganador de la prueba en Londres en 2022, Amos Kipruto y Deresa Geleta, fueron algunos de los corredores que intentaron seguir el ritmo de Sawe y Kejelcha, pero no pudieron mantener el paso. El ambiente en Londres fue electrizante, con miles de espectadores animando a los corredores a lo largo del recorrido.

Los aficionados se volcaron con la prueba, mostrando su entusiasmo y apoyo a los atletas. La temperatura agradable, con máximas de 16 grados, contribuyó a crear un ambiente propicio para la superación de récords. La hazaña de Sabastian Sawe ha generado una ola de reacciones en el mundo del atletismo. Steve Cram, comentarista de la BBC y antiguo campeón del mundo, se mostró asombrado por el logro y lo calificó como un momento histórico para el deporte.

'Aún no me lo creo', declaró Cram. 'Hay momentos que ocurren en la historia del deporte y quieres ser parte de ellos y haber presenciado esto es un privilegio. Pensábamos que iba a ser un día propicio para los récords, pero ni en nuestros sueños más locos podríamos haber previsto esto'. La victoria de Sawe no solo representa un triunfo personal, sino también un hito para el atletismo keniano, que ha producido algunos de los mejores maratonianos de la historia.

El nuevo récord mundial de maratón es un testimonio del talento, la dedicación y el arduo trabajo de los atletas kenianos. La carrera popular también fue un espectáculo en sí misma, con participantes disfrazados de todo tipo, incluyendo un hombre que corrió con un frigorífico de 25 kilos a sus espaldas. Esta muestra de creatividad y buen humor añadió un toque festivo a la jornada.

El maratón de Londres se ha consolidado como una de las pruebas más importantes del calendario atlético mundial, y este domingo ha demostrado una vez más por qué. La combinación de un recorrido rápido, un ambiente vibrante y la presencia de los mejores corredores del mundo hacen de esta carrera un evento único e inolvidable





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