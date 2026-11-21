Tres empresas lácteas elevan propuestas individuales para operar en fábricas de SanCor durante el proceso de quiebra, buscando activar la producción en Santa Fe y Córdoba.

Dentro del complejo proceso judicial de quiebra que atraviesa SanCor, tres empresas del sector lácteo han elevado propuestas formales para operar en sus fábricas bajo la modalidad de trabajo a falsón. Las entidades presentadas son Savencia, a través de su subsidiaria Milkaut, Punta del Agua y Failar S.A., vinculada a la marca La Tarantela. Estas iniciativas se inscribieron dentro del expediente "SanCor CUL s/ quiebra", que se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela, en Santa Fe.

Mecanismo de Operación Industrial

Cada compañía ha delimitado su interés productivo en establecimientos específicos de la cuenca lechera santafesina y cordobesa, presentando sus iniciativas de forma estrictamente individual y no conjunta. El objetivo central de estas ofertas es sostener el ritmo de actividad y la aptitud técnica de las instalaciones industriales mientras avanza el proceso de venta definitiva de los activos.

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Por su parte, Savencia ha especificado su intención de reactivar la producción en la planta de Gálvez, Santa Fe, con el fin exclusivo de elaborar queso barra. Esta operación incluye además la posibilidad de trabajar en las plantas de Sunchales y/o Devoto, dependiendo de la capacidad operativa que se encuentre disponible en dichos complejos fabriles.

Posiciones de las Partes Involucradas

Por otro lado, las otras empresas han manifestado su interés en utilizar las instalaciones para producir manteca, queso crema y crema. Estas propuestas se desarrollarán sin perjuicio de continuar con los acuerdos de falsón que ya mantienen vigentes con la cooperativa fallida. La estrategia busca generar ingresos operativos genuinos para la masa concursal sin exigir inversión de capital propio por parte de la empresa en quiebra, preservando así el valor de las fábricas.

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Estas presentaciones ocurren en un momento clave donde el sector lácteo aguarda definiciones sobre el cronograma definitivo para la venta de las seis fábricas. Estos establecimientos están ubicados en Sunchales, Gálvez, San Guillermo, Devoto, Balnearia y La Carlota, junto con el paquete de marcas de la ex cooperativa.

Impacto y Próximos Pasos Legales

Las marcas incluidas en la venta abarcan etiquetas emblemáticas como SanCor, Mendicrim, Tholem, Quesabores y Santa Brígida. La base original para esta transacción había sido fijada en 52,1 millones de dólares, una cifra que podría ajustarse conforme avance el proceso licitatorio y las condiciones del mercado.

Ahora, las propuestas deberán ser analizadas por la Sindicatura, la Coadministración y el juez Marcelo Gelcich. Este análisis se llevará a cabo en el marco de las condiciones fijadas para la continuidad transitoria de las actividades productivas, asegurando que se cumplan con los estándares legales requeridos.

La Cámara de Apelaciones de Rafaela habilitó semanas atrás la continuidad del proceso licitatorio. Esta resolución permite competir tanto por el paquete completo como por lotes individuales, ponderando siempre el plan de negocios y el sostenimiento de los puestos de trabajo para las comunidades locales.

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No obstante, el juzgado aún debe adecuar el pliego con las tasaciones actualizadas y fijar las nuevas fechas para recibir las ofertas de compra. Se destaca que tanto Milkaut como Punta del Agua y Failar forman parte del grupo de diez empresas que ya habían adquirido los pliegos originales antes de que el llamado quedara en suspenso por las apelaciones judiciales.