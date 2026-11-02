Sassuolo vence a Fiorentina en Serie A con gol de Laurienté

Sassuolo derrotó a Fiorentina en el Mapei Stadium con tanto de Armand Laurienté. Fiorentina, con Franco Mastantuono titular, busca sumar puntos en la tabla.

El Sassuolo se impuso ante la Fiorentina en el Mapei Stadium durante un encuentro clave para ambas escuadras que disputaban la jornada número 9 del torneo de Serie A. El resultado final favoreció al equipo de la casa, quienes lograron marcar el gol de la victoria en el primer tiempo para mantener la portería imbatida y comenzar a escalar posiciones en la clasificación general del campeonato italiano.

Gol decisivo de Laurienté

Armand Laurienté fue el protagonista absoluto de la victoria local al marcar el único tanto del partido con un remate certero con la derecha. El delantero sacó desde el centro del área, buscando el ángulo bajo junto al palo izquierdo, lo que resultó en un gol que colocó al Sassuolo 1, 0 en el marcador. La jugada se armó gracias a una asistencia precisa de Sebastiano Esposito, quien ejecutó un pase en profundidad justo después de un contraataque rápido que desbordó la defensa visitante.

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Antes del tanto, el equipo local tuvo una oportunidad de marcar por fuera de juego cuando Sebastian Walukiewicz intentó un pase en profundidad, pero la posición de Armand Laurienté fue señalada por los árbitros, impidiendo que se confirmara el posible gol. Esta decisión arbitral dejó en evidencia la tensión táctica del inicio del duelo, donde los delanteros buscaban constantement espacios para desequilibrar el juego cerrado.

Debut y actuación de Mastantuono

Franco Mastantuono, el ex jugador del River Plate, entró en las alineaciones titulares para la Fiorentina, disputando su partido número 11 con el club florentino desde su llegada en el último mercado de pases. El joven talentoso ha demostrado un buen nivel ofensivo en sus apariciones, sumando ya tres goles con su camiseta violeta, destacándose por su hat trick ante el Venezia el pasado 11 de septiembre, un logro que lo consolida como una pieza clave en la media ofensiva.

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Durante el transcurso del partido, Mastantuono tuvo varias oportunidades de concretar o asistir, mostrando su capacidad técnica desde distintas zonas del campo. Uno de sus intentos más peligrosos fue un libre directo con la izquierda desde fuera del área que rozó la escuadra derecha del arco, fallando por poco en transformar una jugada de tiro libre en un tanto directo. Esta cercana ocasión puso de manifiesto la exigencia ofensiva que el mediocampista impone al rival.

Otras intervenciones notables incluyeron un remate fallado con la izquierda desde el centro del área, asistido por Álex Jiménez, y otro disparo con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se perdió por la izquierda. Estos datos estadísticos reflejan el esfuerzo constante de Mastantuono por crear peligro en el arco rival, aunque la eficacia final no acompañó en esta fecha específica para el equipo visitante.

Acciones defensivas y oportunidades perdidas

La defensa del Sassuolo también tuvo que trabajar arduamente para mantener su portería a cero, especialmente cuando el joven Nemanja Matic intentó lanzar pases en profundidad que fueron desactivados por las jugadas de fuera de juego señaladas a los visitantes. En el lado contrario, la Fiorentina intentó generar peligro mediante remates de cabeza, aunque Viery y Mateo Pellegrino fallaron sus oportunidades desde el centro del área, ya sea por desvío o por falta de precisión en el remate.

En el medio campo, se registró una tarjeta amarilla para Ibrahim Sulemana del Sassuolo, quien fue sancionado por juego peligroso, lo que evidenció la dureza del duelotécnico y físico. Por su parte, el delantero Alieu Njie de la Fiorentina tuvo un remate rechazado con la derecha desde el centro del área, una acción que fue asistida por Franco Mastantuono y que casi permitió igualar el marcador antes del entretiempo.

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Las alineaciones confirmadas por ambos equipos salieron al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento, mostrando la seriedad y la preparación táctica que se espera en este tipo de encuentros de alta tensión. La presencia de jugadores de la talla de Nemanja Matic y Nicolò Fagioli en la medular buscaba controlar el ritmo del juego y crear las condiciones ideales para los delanteros, aunque la eficacia en el área rival resultó ser el factor determinante en este resultado.

Impacto en la clasificación del torneo

Este triunfo otorga a Sassuolo tres puntos vitales para mejorar su situación en la tabla de posiciones, mientras que la Fiorentina debe seguir buscando la regularidad para consolidarse en los puestos medios o altos. La actuación individual de Armand Laurienté, con su primer gol oficial en esta competición, y la presencia constante de Franco Mastantuono en las jugadas de ataque, serán temas centrales para los análisis postpartido de la prensa deportiva italiana y sudamericana.

La próxima jornada traerá nuevos desafíos para ambos conjuntos, quienes deberán ajustar sus estrategias defensivas y ofensivas basándose en los errores y aciertos cometidos en el Mapei Stadium. El seguimiento de la forma física y la continuidad de jugadores clave como Sebastiano Esposito y el propio Mastantuono serán determinantes para el rendimiento de sus equipos en las próximas semanas del campeonato nacional.