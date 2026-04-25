Sarmiento y Tigre, un duelo clave por los playoffs del Apertura 2026

El partido entre Sarmiento y Tigre en Junín es fundamental para ambos equipos en su búsqueda de la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026. Sarmiento necesita ganar para seguir con chances, mientras que Tigre busca romper una racha de once partidos sin victorias.

El choque entre Sarmiento y Tigre en Junín se presenta como un encuentro crucial para ambos equipos, con la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura 2026 en juego.

El partido, correspondiente a la fecha 16, se disputará este sábado a las 19:15 en el Estadio Eva Perón. Para Sarmiento, este partido representa una de sus últimas oportunidades de mantenerse en la lucha por un lugar en la fase final del torneo. El equipo de Junín ha mostrado destellos de buen juego a lo largo del campeonato, incluyendo una racha de tres victorias consecutivas que levantó las esperanzas de sus seguidores.

Sin embargo, las recientes derrotas ante Gimnasia y Rosario Central han complicado significativamente sus posibilidades de avanzar. Actualmente, Sarmiento se encuentra en el undécimo lugar de la Zona B con 16 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación a los playoffs. Con solo dos partidos por disputar, una victoria contra Tigre es esencial para alcanzar los 19 puntos y mantener vivas las esperanzas de llegar a la última jornada con posibilidades de clasificar entre los ocho mejores equipos.

La presión es alta para el equipo dirigido por Facundo Sava, quien deberá encontrar la fórmula para revertir la situación y motivar a sus jugadores a dar lo mejor de sí en este encuentro decisivo. La afición de Sarmiento se volcará al estadio para brindar su apoyo incondicional, consciente de la importancia de este partido para el futuro del equipo en el torneo.

Tigre, por su parte, atraviesa un momento complicado, con una racha de once partidos sin ganar en todas las competiciones. El último empate 1-1 frente a Huracán solo prolongó la sequía de victorias del Matador, generando preocupación entre sus aficionados y directivos. Nueve de esos partidos sin ganar han sido por el campeonato argentino, mientras que los otros dos han sido por la Copa Sudamericana.

A pesar de este mal momento, Tigre aún tiene posibilidades de clasificar a los playoffs, ya que se encuentra en la novena posición de la Zona B, a solo un punto de Gimnasia, que ocupa el octavo lugar. Sin embargo, para lograrlo, el equipo necesita urgentemente reencontrarse con la victoria y recuperar la confianza perdida.

La tarea no será fácil, ya que además del partido contra Sarmiento, Tigre también tiene un compromiso importante por la Copa Sudamericana, donde recibirá a América de Cali de Colombia el próximo jueves en el Estadio José Dellagiovanna. En este torneo, Tigre se encuentra en una situación aún más complicada, ocupando el último lugar del Grupo A con un solo punto, producto de un empate y una derrota.

La necesidad de ganar en ambos frentes obliga al equipo a redoblar esfuerzos y buscar soluciones rápidas para revertir la situación. El entrenador Diego Martínez deberá trabajar arduamente para levantar el ánimo de sus jugadores y encontrar la estrategia adecuada para obtener resultados positivos. El probable once inicial de Sarmiento para enfrentar a Tigre presenta algunas modificaciones con respecto a los últimos partidos.

Javier Burrai se ubicará en el arco, mientras que la línea defensiva estará compuesta por Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde y Nicolás Pasquini. En el mediocampo, Santiago Salle, Mauricio Martínez y Cristian Zabala serán los encargados de distribuir el juego, mientras que la delantera estará conformada por Julián Contrera, Junior Marabel y Pablo Magnín.

Por su parte, Tigre saldrá al campo de juego con Felipe Zenobio en el arco; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Federico Alvarez en la defensa; Jalil Elías, Leyes y Jabes Saralegui en el mediocampo; y Gonzalo Martínez, Elías Cabrera e Ignacio Russo en la delantera. Ambos equipos se preparan para un partido intenso y disputado, donde cada detalle podría marcar la diferencia.

La afición de Junín espera un encuentro emocionante y lleno de emociones, con la esperanza de que Sarmiento pueda obtener una victoria que lo acerque a la clasificación a los playoffs. La tensión estará a flor de piel en el Estadio Eva Perón, donde se espera una gran concurrencia de público para alentar a sus equipos.

Además, se informa sobre un incidente en Florencio Varela, donde cedió un paraavalancha en la tribuna de Boca y un hincha de Defensa y Justicia invadió el campo, lo que demuestra la pasión y el fervor que despierta el fútbol en Argentina





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