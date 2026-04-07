Sarmiento vs. Tristán Suárez: Duelo en Sarandí por un lugar en los 16avos de la Copa Argentina

El Verde y El Lechero se enfrentan en un emocionante partido de los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Sarmiento, con buen presente, se mide ante el líder de la Primera Nacional, Tristán Suárez, en busca de un lugar en la siguiente ronda y el anhelado enfrentamiento contra Boca Juniors.

El Estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí será el escenario de un emocionante encuentro por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. Sarmiento y Tristán Suárez , dos equipos con objetivos claros y presentes distintos, se medirán en un duelo que promete emociones fuertes y definirá el rival de Boca Juniors en la siguiente instancia.

El partido, programado para las 21:10 horas, captará la atención de los aficionados al fútbol, ansiosos por ver a sus equipos en acción y soñar con avanzar en el torneo más federal del país. Sarmiento, conocido como El Verde, llega a este enfrentamiento con un impulso significativo. Tras asegurar su permanencia en la categoría con una victoria crucial ante Aldosivi, el equipo de Junín ha demostrado una notable mejora en su rendimiento. El triunfo 2-1 sobre Barracas Central, conseguido como visitante, con goles de Marabel y Villalba, es una prueba de la solidez y determinación del equipo dirigido por el Colo Sava. Actualmente, Sarmiento se encuentra en la décima posición de la Zona B de los playoffs, con 16 puntos, a tan solo un paso de ingresar entre los ocho mejores. Este partido representa una oportunidad de oro para consolidar su buen momento y avanzar en la Copa Argentina. Tristán Suárez, por su parte, conocido como El Lechero, arriba a Sarandí con la moral por las nubes. Líder indiscutible de la Zona B de la Primera Nacional, con 15 puntos producto de cuatro victorias y tres empates en siete jornadas, el equipo de José María Martínez ha demostrado un juego sólido y efectivo. Invictos en la temporada y con una racha de tres victorias consecutivas, los de Ezeiza buscarán mantener su buen andar y dar la sorpresa en la Copa Argentina. El Lechero anhela trascender en el torneo y obtener el boleto para enfrentar a Boca Juniors, un desafío que motiva a jugadores y cuerpo técnico. El partido entre Sarmiento y Tristán Suárez será una batalla táctica y estratégica. Ambos entrenadores, Facundo Sava y José María Martínez, deberán diseñar la mejor estrategia para superar a su rival. La expectativa es alta, y se espera que los entrenadores revelen las formaciones iniciales en las próximas horas. Los aficionados esperan con ansias la confirmación de los equipos, ya que se anticipa un encuentro vibrante y disputado. La Copa Argentina, con su formato federal, brinda a equipos de diferentes categorías la posibilidad de medirse contra los grandes del fútbol argentino. Este partido en Sarandí es un claro ejemplo de ello. Ambos equipos buscarán dar lo mejor de sí para avanzar a los 16avos de final. El enfrentamiento entre Sarmiento y Tristán Suárez no solo es un partido de fútbol, sino también una oportunidad para medir fuerzas, demostrar talento y soñar con el éxito. La pasión por el fútbol argentino se vivirá intensamente en el Estadio Julio Humberto Grondona





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