Sarmiento define su estrategia y avanza en el juego

A días de volver a la casa, Sarmiento ya había definido su estrategia en el juego y mostró con quién piensa avanzar en el mismo. doktora. Por lo tanto, comenzó a mover piezas desde el primer minuto; armó una alianza, apuntó contra jugadores fuertes y mostró a los que quería fuera del reality. Además, Brian reveló información vinculada al grupo de los 'originales' y denunció una estrategia de aislamiento contra Steffany, según lo que le contó Yani y que Titi y su círculo decidieron ignorarla de propósito para evitar que ganara protagonismo en el juego. Por otro lado, Brian avanzó y explicó cuál sería la lógica de juego de su grupo y cuál era su objetivo principal dentro del juego y contra quiénes piensa jugar.

Un día después de regresar al GH, Sarmiento ya había definido su estrategia en la casa y mostró con quién planeaba avanzar en el juego, alejándose del perfil bajo y comenzando a mover peñas desde el minuto inicial.

Dentro del recinto, Brian reveló información relacionada al grupo de los 'originales' y denunció una supuesta estrategia de aislamiento contra Steffany, según lo que le contó Yani. Según Brian, Titi y su círculo decidieron ignorarla de propósito para evitar que ganara protagonismo en el juego.

'No te busques más, solo para pelear si querés hacerlo', dijo Brian. Después de eso, Brian avanzó aún más y explicó cuál sería la lógica de juego de su grupo dentro de la casa.

'Lo que queremos es protegerte a vos, a Mariela, a Hanssen', dijo. 'Lo que queremos es que se levanten ellos y que se arme el versus entre Juanicar, Eduardo y Cinzia', añadió.

Finalmente, Brian dejó en claro su objetivo principal dentro del reality y contra quiénes piensa jugar, su objetivo principal es que se vayan Edu y solo, porque es la mano derecha de Emanuel, y que Emanuel se vaya también, lo que quiere. Además, en redes sociales, y debido al regreso de Brian, surgieron repercusiones y muchos seguidores del programa comenzaron a cuestionarlo por haber compartido información del exterior con distintos participantes, algo expresamente prohibido por las reglas del reality.

Después de esto, crecen los pedidos de sanción y algunos fanáticos incluso reclamaron su expulsión inmediata. La producción de Gran Hermano analiza la situación y el Big podría tomar una decisión en las próximas horas





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