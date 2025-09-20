Sarmiento da la sorpresa: derrota a Barracas y se afianza en la zona de campeonato

Sarmiento logró una valiosa victoria 1 a 0 frente a Barracas, asegurando tres puntos cruciales para mantenerse en la zona de campeonato y mejorar su posición en la lucha por la permanencia. El partido estuvo marcado por un gol tempranero, jugadas polémicas y el uso del VAR, generando gran expectación y debate.

Sarmiento frenó a Barracas : lo venció 1 a 0 y se llevó los tres puntos a Junín, una victoria crucial para mantenerse en la zona de campeonato y mejorar su posición en la lucha por la permanencia en la categoría. El equipo dirigido por Facundo Sava, como un pez fuera del agua, jugó su partido interzonal impidiendo que el equipo de Rubén Insua asegurara el primer puesto en la Zona A.

El gol de la victoria llegó en la primera mitad, al minuto 22, cuando Alex Vigo avanzó con el balón por la banda derecha y envió un centro al área que Carlos Villalba, anticipándose a su marcador, conectó con un remate que se coló entre el primer palo y el arquero Marcos Ledesma. El equipo de Junín había buscado el gol, pero no había concretado una jugada tan efectiva como esa. A partir de ese momento, Barracas tomó la iniciativa, convirtiéndose en el equipo que más atacó, mientras que Sarmiento, disminuyendo su vocación ofensiva, se concentró en defender la ventaja y cortar los circuitos de juego del rival. Desde la platea, Sava observaba con calma cómo su equipo se mantenía ordenado en defensa e incluso generaba oportunidades de contraataque. La razón por la que Sava dirigía desde la platea, a pesar de no estar suspendido, fue una expulsión tras protestar airadamente una tarjeta roja, lo que obligó a su salida del campo.\El partido estuvo marcado por una jugada que, como suele ocurrir en ese estadio, revitalizó las polémicas asociadas al apellido Tapia. Iván Tapia, jugador del club presidido por su hermano (ambos hijos de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA y también nombre del estadio), realizó una entrada con plancha sobre Elián Giménez. El árbitro Nicolás Ramírez, considerando la acción como una falta, le mostró la tarjeta amarilla. Sin embargo, Diego Ceballos, a cargo del VAR, no llamó al árbitro para revisar la jugada y evaluar una posible expulsión. Las protestas en el banco de suplentes de Sarmiento fueron tan vehementes que finalmente Sava también fue expulsado, completando así la serie de incidentes. El encuentro, con constantes forcejeos y momentos de tensión, se convirtió en un monólogo de Barracas que buscaba desesperadamente el empate. Estuvo cerca de conseguirlo en los últimos minutos del tiempo añadido, cuando Nicolás Demartini aprovechó una mala salida de Lucas Acosta y cabeceó al gol. No obstante, tras unos minutos de incertidumbre, el VAR intervino por posición adelantada y el árbitro anuló el gol. Finalmente, tras un puñado de minutos, el banco de suplentes de Sarmiento explotó en júbilo cuando Ramírez pitó el final del partido. Barracas perdió y no podrá terminar la jornada liderando la tabla de posiciones.\La victoria de Sarmiento fue clave para sus aspiraciones en el torneo, demostrando su capacidad para resistir la presión y capitalizar las oportunidades de gol. El equipo de Junín demostró una sólida organización defensiva y una mentalidad competitiva, factores clave para su éxito en el encuentro. Por otro lado, la derrota de Barracas representó un revés en sus ambiciones de liderar la tabla y puso de manifiesto la importancia de la disciplina y la concentración durante todo el partido. La intervención del VAR, tanto en la anulación del gol como en la no revisión de la falta de Tapia, generó controversia y debates sobre el uso de la tecnología en el fútbol. Este partido, además de los puntos en disputa, dejó en evidencia la intensidad y la competitividad de la liga, con un encuentro que estuvo marcado por la emoción, la tensión y las decisiones arbitrales





