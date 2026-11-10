Santos FC apoya a Rony tras asesinato de su padre en Pará

El Santos FC facilitó el viaje de Rony a Pará por la muerte de su padre. El club ofrece licencia total y apoyo logístico al delantero brasileño en este momento difícil.

El delantero brasileño Rony enfrentará una de las etapas más delicadas de su vida personal tras el fallecimiento de su padre, Marigerson Barbosa Carneiro, en el estado de Pará. El club Santos FC ha movilizado todos sus recursos institucionales para brindar asistencia inmediata a su futbolista estelar. La entidad puso a disposición una aeronave privada para garantizar el desplazamiento rápido y seguro de Rony junto a su núcleo familiar.

Detalles del fallecimiento en Terra Alta

La tragedia ocurrió este lunes en el municipio de Terra Alta, ubicado en el noreste de Brasil, cerca de las 15:30 horas. Marigerson Barbosa Carneiro, de 72 años de edad, fue atacado en el barrio Novo y sufrió heridas de cuchillo. Los agentes policiales llegaron al lugar tras recibir una denuncia ciudadana y lograron secuestrar un arma blanca de aproximadamente 20 centímetros de largo en la escena del crimen.

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A pesar de que la víctima fue trasladada de urgencia a un centro de salud local, no logró sobrevivir a la gravedad de sus heridas. La policía judicial abrirá una investigación formal para establecer las circunstancias exactas y los motivos que orquestaron este crimen violento en la región amazónica.

Solidaridad institucional del club paulista

La noticia generó un impacto profundo en el vestuario del Santos FC y en la directiva del club. El equipo reconoció públicamente el sufrimiento de su delantero y ofreció un respaldo incondicional desde el primer momento. Para facilitar el traslado, el capitán del equipo cedió su nave privada, permitiendo que Rony y sus familiares viajaran sin contratiempos logísticos a Pará.

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La institución no solo colaboró con el transporte, sino que también emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias. El club se puso a disposición para brindar cualquier tipo de asistencia legal o administrativa que la familia necesite durante este proceso de duelo y gestión posterior al fallecimiento.

Consecuencias deportivas y calendario

La administración del Santos FC autorizó a Rony a permanecer alejado de las obligaciones futbolísticas todo el tiempo que considere necesario. Esta licencia absoluta incluye tiempo para ocuparse de los trámites personales derivados de la muerte de su padre, priorizando su bienestar emocional sobre la agenda competitiva inmediata.

La decisión deja abierta la posibilidad de que el jugador regrese a los entrenamientos cuando esté en condiciones psíquicas y físicas adecuadas. Esta flexibilidad es crucial dado el calendario actual del equipo, que busca consolidar posiciones importantes en las competiciones nacionales.

Contexto competitivo del Santos

El Santos FC se encuentra en una fase crítica de su temporada deportiva con objetivos definidos para el cierre del año. La institución está luchando por asegurar una de las plazas para la Copa Sudamericana 2027, un logro que dependerá de su rendimiento final en la tabla de clasificación.

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En lo que va del año, Rony ha participado en 29 partidos por el Brasileirão, 9 encuentros por la Copa Sudamericana, 5 por la Copa de Brasil y 4 por el Paulistao. El equipo fue eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 por Atlético Mineiro y por Palmeiras en la Copa de Brasil. En el campeonato estatal, el Santos frenó su racha ante Novorizontino, recientemente ascendido a la Serie A.

Tras la confirmación del triste suceso, Rony publicó un mensaje agradeciendo al cuerpo técnico, especialmente al entrenador Cuca, y a todo el personal que mostró comprensión. Él declaró mantenerse firme en su fe, asegurando que Dios está presente incluso en los momentos más difíciles, y agradeció el apoyo de sus amigos, familiares y seguidores.