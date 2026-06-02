Santilli se sumó a la cumbre de gobernadores para debatir fondos para las provincias y el fin de las PASO

El ministro del Interior, Eduardo Santilli, se unió a la cumbre de gobernadores en el CFI para debatir sobre los fondos para las provincias y el fin de las PASO.

El ministro del Interior, Eduardo Santilli , se unió a la cumbre de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones ( CFI ) para debatir sobre los fondos para las provincias y el fin de las PASO .

Santilli expresó su oposición a las primarias, que según él cuestan entre 220 y 240 millones de dólares. También se mostró esperanzado en que el Gobierno logrará los votos en el Congreso para hacer avanzar la intención de eliminar las PASO. Los gobernadores del norte se reunieron con Santilli para discutir sobre la quita de subsidios a las zonas frías y la compensación prometida para las tarifas eléctricas en zonas cálidas.

Santilli enfatizó que la zona fría es la Patagonia y que solo aquellos que estén por debajo de tres canastas básicas, en un barrio de emergencia o personas discapacitadas, seguirán recibiendo el subsidio. Los gobernadores del norte también plantearon un problema relacionado con el gas para industrias, ya que Bolivia no está exportando. Un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia





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