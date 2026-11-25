El jefe de Gabinete destacó la reducción de la inflación y el superávit comercial en su primer informe al Senado, mientras avanzaba con la narrativa política de la reelección de Milei.

El jefe de Gabinete, Jorge Santilli, se presentó ante el plenario del Senado para cumplir con su primera obligación constitucional de rendir informe de gestión. Este acto político y administrativo se desarrolló en un contexto marcado por la tensión en los mercados financieros y la suba del riesgo país, que superó los 1.100 puntos básicos. La comparecencia sirvió para defender la trayectoria del presidente Javier Milei frente a las críticas y proyectar una imagen de estabilidad gubernamental.

Rendición de cuentas y defensa económica

Santilli utilizó su exposición, que tuvo una duración de casi una hora, para realizar un balance detallado de la situación macroeconómica. El funcionario contrastó los indicadores actuales con la compleja herencia recibida, mencionando específicamente el camino hacia la hiperinflación y las reservas negativas por un monto de 11.000 millones de dólares en el Banco Central. Su objetivo fue demostrar la capacidad del equipo técnico para estabilizar el sistema financiero bajo presión.

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El jefe de Gabinete resaltó los avances en el control de precios, señalando que la inflación minorista, que antes superaba el 211 por ciento anual, se ha reducido a un 30 por ciento. Esta cifra representa una mejora siete veces mayor comparada con los niveles registrados cuando Milei asumió el mandato. Asimismo, apuntó que las reservas del Banco Central, anteriormente negativas, hoy rondan los 50.000 millones de dólares, una señal de recuperación de la solidez cambiaria del país.

En cuanto a la actividad comercial, Santilli indicó que Argentina ha alcanzado niveles récord de exportaciones. El país generó 87.000 millones de dólares en ventas externas durante los primeros diez meses del año, con la expectativa de cerrar el período cerca de los 100.000 millones de dólares. El funcionario destacó la consistencia de una balanza comercial favorable durante 35 meses consecutivos, vendiendo al exterior mucho más de lo que se importa.

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Perspectivas políticas y reelección

Durante el discurso, Santilli vinculó los logros económicos con la permanencia del gobierno en el poder. Contradijo las advertencias de la oposición que anticipaban el colapso del proyecto en los primeros seis meses, afirmando que la gestión avanza hacia el proceso de reelección. Esta mención directa al horizonte electoral reflejó la intención de consolidar el apoyo político del oficialismo en medio de las dificultades coyunturales.

La defensa de la gestión también sirvió para abordar las diferencias internas con figuras clave del arco gobernante. Santilli ratificó el acuerdo político con Patricia Bullrich, a quien dirigió la palabra desde el recinto. El jefe de Gabinete enfatizó que Milei cumplió las promesas de ordenar las cuentas públicas y las calles, subrayando que Argentina registra hoy la tasa de homicidios más baja de su historia bajo la filosofía de que quien comete delitos debe pagar.

La estrategia comunicacional buscó minimizar las discrepancias públicas con la socia incómoda del liderazgo libertario. Al destacar los avances en seguridad y economía simultáneamente, Santilli intentaba mostrar un frente unido del equipo de gobierno. El objetivo era bajar el tono de las discusiones internas y mantener la cohesión necesaria para implementar las reformas pendientes.

Nuevas inversiones y acuerdos comerciales

Santilli detalló los beneficios concretos para los ciudadanos y las provincias, destacando la reducción de 25 impuestos que equivale a la devolución de casi cuatro puntos del PBI. Este ajuste fiscal implica la recuperación de 28.000 millones de dólares para los argentinos, afectando directamente el bolsillo de quienes trabajan y producen. Además, señaló que las retenciones a las economías regionales se han eliminado totalmente.

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En el ámbito internacional, el funcionario explicó que el acuerdo comercial con Estados Unidos permite la entrada de 1.600 productos argentinos sin aranceles a ese mercado relevante. Estas medidas han facilitado el acceso a más de 500 nuevos mercados para las producciones locales. El ambiente positivo ha atraído 43.000 millones de dólares en inversiones anunciadas y firmadas en eventos recientes en París y Nueva York.

El horizonte inmediato incluye el anuncio de una inversión privada sin precedentes en la historia del país. Santilli anticipó que el lunes siguiente se revelará la details de un proyecto por valor de 50.000 millones de dólares. Esta cifra generará 40.000 nuevos empleos y beneficiará principalmente a las provincias de Neuquén y Río Negro, con derrames positivos para metalmecánicas en Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires.