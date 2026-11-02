Santilli niega reelección indefinida de intendentes bonaerenses

El jefe de Gabinete Diego Santilli descartó rotundamente que el gobierno de Javier Milei apoye la reelección indefinida de intendentes en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, desmintió con firmeza las especulaciones sobre un eventual acuerdo político que permitiera la reelección indefinida de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. A través de su cuenta oficial en redes sociales, Santilli publicó una nota del diario Clarín para aclarar que el Ejecutivo nacional jamás respaldará dicha medida legislativa.

Negativa clara a modificar la ley

Santilli dejó claro que no existe intención alguna por parte de los senadores y diputados libertarios en la Legislatura bonaerense de voltear la normativa vigente. Esta posición se alinea directamente con las instrucciones recibidas del presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei, quienes han mantenido una postura consistente respecto a este tema electoral.

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La afirmación del jefe de Gabinete busca cortar por lo sano cualquier rumor que sugiriera un intercambio de votos entre el gobierno nacional y fuerzas políticas locales. Fuentes cercanas al entorno del diputado Sebastián Pareja también confirmaron ante consultas periodísticas que no hay ningún respaldo para este tipo de iniciativas legales.

Tensión con el gobierno provincial

Esta desmentida pública ocurre en un contexto de creciente fricción entre el gobierno nacional y la gestión de Axel Kicillof en la provincia. El gobernador bonaerense ha manifestado repetidamente su apoyo a la posibilidad de que los alcaldes puedan ser reelegidos, pero carece de la fuerza legislativa necesaria para impulsar cambios en el recinto provincial.

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La relación entre el ejecutivo provincial y los legisladores ha sido tensa desde el inicio de la gestión actual. Además, la Corte bonaerense ejerce presión adicional sobre Kicillof debido a las cuatro vacantes judiciales pendientes, situación que limita aún más su capacidad de negociación política en el ámbito legislativo local.

Impacto en los próximos comicios

La ley 15.315, aprobada en 2026 durante el gobierno de María Eugenia Vidal junto al Frente Renovador de Sergio Massa, establece límites claros para las candidaturas futuras. Esta normativa impedirá que aproximadamente unos 80 intendentes se presenten a un nuevo mandato en las elecciones de 2027 si no se modifica la legislación antes de ese año.

Los alcaldes peronistas y del Frente Renovador han mostrado preocupación por los nulos avances en esta materia. Quedan apenas dos meses para cerrar el año, y la inacción legislativa podría generar agitación en los distritos provinciales cuando se acerquen los procesos electorales del próximo año.