El Jefe de Gabinete Pablo Santilli presenta su informe anual en el Senado, detallando respuestas sobre RIGI, infraestructura y subsidios en un documento de gran extensión.

El Jefe de Gabinete de la Nación, Pablo Santilli, presentó su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación Argentina. Este documento exhaustivo aborda las más de 1.200 consultas parlamentarias recibidas, cubriendo temas críticos como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, la infraestructura vial, las políticas de discapacidad y la promoción de inversiones en todo el territorio.

Enfoque Territorial del Informismo Oficial

El bloque justicialista ha concentrado gran parte de sus interrogantes en el impacto territorial de las medidas oficiales, especialmente en los envíos de fondos a las provincias y las prestaciones sociales. Los diputados cuestionaron la paralización de obras y la reducción en las transferencias no automáticas y los Aportes del Tesoro Nacional. Por su parte, la Unión Cívica Radical enfatizó demandas relacionadas con el mantenimiento vial y el acceso de las pequeñas y medianas empresas al transporte ferroviario de cargas.

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Infraestructura y Proyectos Estratégicos

En materia de infraestructura, el informe detalla el estado de las rutas nacionales, las concesiones viales y los corredores logísticos con financiamiento nacional. Un punto destacado es el tramo de la Ruta 40 Sur entre San Juan y Mendoza, sobre el cual el Gobierno indicó que se encuentra en proceso de reanudación, pendiente de definiciones administrativas y técnicas. También se aborda la disolución y liquidación de fondos fiduciarios iniciada en diciembre de 2023.

Discapacidad, Energía y Vivienda Social

Las consultas sobre discapacidad incluyen auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, bajas de prestaciones, deudas con prestadores y actualización de aranceles. En el sector energético, el documento contempla el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, atención a la Zona Fría, usuarios electrodependientes y deudas de CAMMESA. Además, se menciona la liquidación del programa PROCREAR y el traspaso de proyectos habitacionales a las provincias.

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Seguridad, Justicia y Salud Pública

El informe recorre el combate contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como la reforma del sistema penitenciario, donde el Gobierno prevé sumar 5.396 plazas durante 2027. Se destaca la aplicación del Código Procesal Penal Federal junto con ejes de salud mental, consumo problemático y vacunación contra el dengue en el NOA. También se detalla el sistema de alertas de emergencia AlertAR como herramienta clave para la seguridad ciudadana.

Economía, Educación y Relaciones Exteriores

En el ámbito educativo, se discuten el uso de celulares en las aulas y el acoso estudiantil, incluyendo la circulación de imágenes sexuales falsas creadas con inteligencia artificial. En política exterior, se abordan los vínculos con China y Asia, los acuerdos comerciales y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, completando un panorama integral de la gestión estatal.