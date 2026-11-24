El jefe de Gabinete Martín Santilli expone sus datos al Senado para blindar la reforma electoral mientras el país enfrenta recesión y alza del dólar.

El jefe de Gabinete, Martín Santilli, ha presentado un informe anticipado y por escrito con mil doscientas ochenta y siete respuestas a las interrogantes planteadas por los senadores. A partir de las quince horas, llevará a cabo su exposición presencial en el recinto legislativo, donde profundizará en temas centrales como la actividad productiva, el consumo y el empleo. Esta comparecencia se realiza un día después de que el INDEC confirmara oficialmente la entrada del país en recesión, mientras el riesgo país supera los mil cien puntos.

Defensa fiscal y el programa RIGI

El núcleo de la estrategia de Santilli para el Senado consiste en demostrar el orden de las cuentas públicas y el compromiso inquebrantable del gobierno de Javier Milei con el equilibrio fiscal. Para sustentar esta postura, el informe resalta el ahorro anual de tres mil cuatrocientos noventa y uno millones de dólares logrado exclusivamente mediante la reducción del empleo público, lo que implica la eliminación de cuarenta y seis mil quinientos dos puestos desde el inicio del mandato. Este dato busca contrarrestar los ataques políticos mostrando resultados tangibles en la eficiencia del gasto estatal.

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Otro eje fundamental de la exposición será destacar el desarrollo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. Santilli presentará cifras que indican la existencia de cincuenta y uno proyectos dentro de este programa, de los cuales treinta ya cuentan con aprobación. Estas iniciativas aprobadas representan una inversión total de setenta y nueve mil cuatrocientos diecisiete millones de dólares, con una proyección de generar cuarenta y un mil doscientos noventa y tres empleos directos y ciento once mil noventa indirectos.

Cronograma de retenciones y energía

El gobierno also está avanzando en su cronograma de reducción de retenciones hasta el año dos mil veintiocho, un objetivo que busca dinamizar el sector agropecuario. Los datos señalan que las retenciones para trigo y cebada se ubicaron en el cinco por ciento cinco, mientras que el maíz llegará al siete por ciento cinco a fines del dos mil veintisiete y al cinco por ciento cinco a finales del dos mil veintiocho. La soja, por su parte, tendrá una bajada significativa hacia el quince por ciento en diciembre del dos mil veintiocho.

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En el sector energético, Santilli enfatizará la inminente operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, prevista para marzo del dos mil veintisiete. Además, se menciona que el acuerdo comercial con Estados Unidos permitiría recuperar exportaciones por mil once millones de dólares, al eliminar aranceles recíprocos para más de mil seiscientos productos argentinos. Otros veintiún proyectos productivos en evaluación reportarían ciento treinta y nueve millones ochocientos ochenta y seis millones adicionales en inversiones futuras.

Presión política por la reforma electoral

La exposición del jefe de Gabinete no solo busca justificarse económicamente, sino también blindar políticamente la aprobación de la reforma electoral. Este trámite es una prioridad estratégica que el presidente Javier Milei y la primera dama Karina Milei le encargaron específicamente a Santilli como una tarea de defensa institucional. La maniobra requiere una cintura política aguda para evitar cruces verbales que pongan en riesgo el apoyo de aliados escurridizos en el hemiciclo.

Los senadores de la oposición, encabezados por la bancada peronista, han identificado la publicación del EMAE como un punto débil para el discurso económico oficial. La confirmación de la recesión, sumada al alza del dólar minorista y los temores de fuga de ahorros, representa un desafío directo para el dogmatismo económico del gobierno. Santilli deberá desacreditar narrativas que presenten estos datos como un fracaso del programa, especialmente en un contexto donde la Casa Rosada desmiente rumores sobre la situación del ministro de Economía.