Diego Santilli lideró la aprobación en el Senado de la suspensión de las PASO 2027 mediante un acuerdo clave con gobernadores aliados para asegurar la reelección de Javier Milei.

Diego Santilli, jefe del Gabinete, consolidó su posición como operador político central del Gobierno tras liderar la estratégica aprobación de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027. Esta maniobra fortaleció significativamente su vínculo con la primera dama Karina Milei y con el presidente Javier Milei, asegurando la gobernabilidad y el respaldo institucional necesario para la reelección.

Aprobación en el Senado con mayoría de 43 votos

El Senado Nacional sancionó con media sanción el proyecto que elimina la instancia primaria nacional mediante un bloque sólido de 43 votos. Esta mayoría fue construida a través de complejos acuerdos territoriales con gobernadores aliados del Partido Revolucionario Institucional (PRO) y del Partido Radical (UCR), evitando así la dispersión del voto de centroderecha. El objetivo inmediato era ordenar el tablero electoral de 2027 y garantizar que La Libertad Avanza (LLA) no presentara candidatos competitivos en distritos clave donde pudieran dividir la candidatura.

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Estrategia electoral para evitar divisiones del voto

La coalición oficialista logró un entendimiento político con los mandatarios provinciales para que sus siglas no enfrenten a los candidatos del Gobierno. Este pacto garantiza que los gobernadores aliados mantengan sus posibilidades de reelección sin sufrir internas dolorosas con el oficialismo nacional. A cambio, La Libertad Avanza conserva la capacidad de presentar sus propias boletas para diputados y senadores nacionales, asegurando así su presencia legislativa mientras apoya la candidatura presidencial de Javier Milei.

Distribución de funciones dentro del oficialismo

Fuentes oficiales revelaron que la estrategia fue coordinada conjuntamente por Karina Milei, quien manejó la dirección general, y Patricia Bullrich. Mientras Karina Milei supervisó el plan macro, Diego Santilli se dedicó a conseguir los compromisos políticos concretos y a traducirlos en votos en el Senado. Esta división de tareas demostró la eficiencia del equipo político al alinear los intereses nacionales con las realidades provinciales de manera paralela y efectiva.

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Expansión del acuerdo a la Cámara de Diputados

El éxito en la cámara alta no se detuvo allí, ya que el Ejecutivo apuesta a replicar esta construcción parlamentaria en la Cámara de Diputados. Se descuenta que el proyecto se convertirá en ley definitiva sin necesidad de primarias, una prioridad clave del presidente para su campaña de reelección. Dirigentes radicales y del PRO confirmaron que la sanción en Diputados es un paso seguro, cerrando así el ciclo de la negociación iniciada con los mandatarios provinciales.

Impacto político y proyección hacia el futuro

Esta operación no solo benefició al Ejecutivo, sino que posicionó a Diego Santilli como uno de los principales interlocutores del Gobierno. Su habilidad para negociar con cinco gobernadores radicales y otros diez legisladores de espacios provinciales lo consolida como una figura central. Además, algunos analistas sugieren que este logro podría prepararlo como un firme candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2027, marcando su verdadero objetivo a mediano plazo.