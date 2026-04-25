Santiago Sosa niega su salida de Racing y defiende al equipo

El mediocampista de Racing Club, Santiago Sosa, desmintió los rumores de su traspaso al Monterrey de México y salió en defensa del equipo, respondiendo a las críticas sobre su compromiso y rendimiento.

La reciente jornada futbolística ha estado marcada por especulaciones intensas en torno al futuro de Santiago Sosa , mediocampista clave de Racing Club . A pesar de los numerosos rumores que lo vinculaban con una posible transferencia al Monterrey de México, el jugador salió al cruce de estas informaciones, desmintiendo categóricamente cualquier acuerdo o intención de abandonar la institución de Avellaneda.

Sosa expresó su frustración ante la difusión de noticias falsas, calificándolas de ‘boludeces’ y lamentando el daño que estas pueden causar tanto al club como a sus compañeros y a la afición. Subrayó la solidez y la unión del grupo de trabajo, enfatizando la necesidad de mantenerse ajenos a las especulaciones externas y concentrarse en el rendimiento deportivo.

El jugador se limitó a señalar que su futuro se definirá al finalizar el actual torneo, recordando que su contrato con Racing se extiende hasta diciembre de 2027. La polémica no se limitó a los rumores de su posible salida. Durante una conferencia de prensa, Sosa respondió a declaraciones previas del director técnico, que habían sido interpretadas internamente como una crítica al compromiso del equipo.

El entrenador había insinuado que, a pesar del esfuerzo, el rendimiento no siempre era el esperado. Sosa, con firmeza, defendió el compromiso incondicional del equipo, asegurando que siempre se entrega al máximo en cada partido, independientemente del resultado. Reconoció que en ocasiones las cosas no salen como se planean, pero insistió en que el esfuerzo y la dedicación son constantes desde su llegada al club.

Además, se refirió al rendimiento general del equipo, admitiendo que el último partido disputado en Mar del Plata no fue el mejor en términos de desempeño colectivo, pero resaltando que el equipo dejó todo en el campo de juego. Sosa enfatizó la actitud positiva y las ganas de superación del equipo, incluso en situaciones adversas, como la expulsión temprana que sufrieron en el mencionado encuentro.

A pesar de la desventaja numérica, el equipo continuó buscando el triunfo con determinación, dominando la primera parte del partido, aunque la superioridad numérica del rival en el segundo tiempo complicó las cosas. El empate final, producto de una jugada desafortunada, fue lamentado por el jugador, quien reconoció que ante este tipo de situaciones no hay mucho que hacer.

Finalmente, Sosa cerró su intervención con un mensaje optimista para la afición, en un contexto complicado para Racing en el torneo Apertura. El equipo depende de resultados ajenos para clasificar a la siguiente fase, lo que aumenta la tensión y la incertidumbre.

Sin embargo, el jugador transmitió confianza en la capacidad del equipo para superar las dificultades y alcanzar los objetivos planteados. Su declaración busca insuflar ánimo a los hinchas y reafirmar el compromiso del equipo con la búsqueda de la victoria. La respuesta de Sosa a las críticas y los rumores demuestra su liderazgo y su fuerte vínculo con Racing Club.

Su contrato a largo plazo y sus declaraciones públicas sugieren una intención clara de continuar defendiendo los colores del club, a pesar de las posibles ofertas y las presiones externas. La situación de Sosa se ha convertido en un tema central en el debate futbolístico argentino, generando expectativas y especulaciones sobre su futuro inmediato.

La directiva de Racing, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en este asunto, confiando en la palabra del jugador y en su compromiso con el club. El desenlace de esta historia dependerá en gran medida del rendimiento del equipo en las próximas jornadas y de la evolución de las negociaciones con el Monterrey, en caso de que estas se reabran





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