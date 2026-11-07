Santiago Peña trasladado a Regimiento Escolta Presidencial por protestas

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado de emergencia a una base militar tras violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado de emergencia desde su residencia hacia el Regimiento Escolta Presidencial la medianoche de este miércoles. La medida de seguridad extrema se implementó tras intensas protestas y enfrentamientos violentos que involucraron a vecinos y efectivos de la fuerza pública.

La decisión se tomó como una respuesta directa a la escalada de tensión en los alrededores del domicilio donde el exmandatario cumplía arresto domiciliario. Los incidentes se intensificaron rápidamente cuando vecinos y manifestantes autoconvocados bloquearon las calles, exigiendo que Peña fuera encarcelado en la cárcel de Tacumbú en lugar de permanecer en su hogar.

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Mecanismo del Traslado y Movimiento Convoy

El operativo de evacuación se ejecutó con precisión quirúrgica minutos antes de la medianoche, utilizando al menos cuatro camionetas que salieron velozmente de la propiedad. Al advertir el movimiento del convoy, residentes de La Piedad y zonas aledañas salieron de sus hogares para realizar un escrache masivo. Los manifestantes arrojaron objetos hacia los vehículos en movimiento mientras gritaban exigencias de justicia y detención inmediata.

Este movimiento repentino generó caos inmediato en la vía pública. La rapidez del traslado fue necesaria para evitar que la multitud superara los puntos de control de seguridad establecidos alrededor de la vivienda. La operación se realizó en un contexto de alta volatilidad social, donde la presencia de grupos diversos complicaba la gestión del orden público.

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Conflicto con Policía y Víctimas

La situación en los alrededores del domicilio escaló rápidamente durante la jornada, derivando en choques directos. Un grupo de manifestantes se enfrentó con los efectivos de la Policía Nacional, quienes respondieron disparando para dispersar a la multitud. Las fuerzas de seguridad denunciaron la presencia de infiltrados entre los protestantes que buscaban desestabilizar la operación.

En medio de los disturbios, las autoridades confirmaron que un comisario resultó herido por el impacto de un proyectil. Este hecho subraya la gravedad de los incidentes y la justificación que las autoridades dieron para cambiar el lugar de reclusión del expresidente. La herida del oficial fue uno de los factores críticos que impulsaron la decisión de retirar a Peña de la zona residencial.

Contexto Político y Colapso Financiero

Santiago Peña había sido destituido horas antes de su traslado por unanimidad en la Cámara de Senadores, con el voto de los 43 legisladores presentes. La destitución fue consecuencia directa del colapso de la entidad financiera Ueno Bank, un evento que dejó a miles de ahorristas sin acceso a su dinero y generó una crisis económica sin precedentes.

La Fiscalía dictó la orden de detención del exjefe de Estado tras imputarlo por presunta comisión de delitos relacionados con la crisis bancaria. Esta medida legal se sumó a la presión política y social que llevó al Senado a tomar la decisión histórica de removerlo de su cargo. La combinación de factores legales y políticos creó un escenario inestable que requería una respuesta de seguridad inmediata.

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Impacto Económico y Siguientes Pasos

La caída de Ueno Bank ha tenido un impacto devastador en la economía del país, con ventas que bajaron un 70% en el sector afectado. El Banco Central se vio obligado a imprimir billetes de urgencia para intentar estabilizar la liquidez del sistema tras la crisis. Esta presión económica ha aumentado el malestar social y la exigencia de justicia contra los responsables políticos y financieros.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente si el cambio de lugar de reclusión hacia el regimiento militar fue avalado expresamente por un juez o por el Ministerio Público. Sin embargo, fuentes de seguridad ya manejaban la alternativa debido a la imposibilidad de garantizar el orden público en la zona residencial. El próximo paso será definir el nuevo régimen de arresto de Santiago Peña bajo supervisión militar directa.