Santiago Peña trasladaan urgencia al Regimiento Escolta por violencia en su domicilio

Santiago Peña fue trasladado de emergencia al Regimiento Escolta tras agresiones con piedras en su casa en Asunción, interrumpiendo su prisión domiciliaria.

El exmandatario paraguayo Santiago Peña fue trasladado de urgencia desde su residencia particular hacia el Regimiento Escolta. Esta medida de emergencia se implementó el viernes por la noche, alrededor de la medianoche, debido a incidentes graves de violencia. Un nutrido grupo de manifestantes agredió el frente del domicilio ubicado en el barrio Mburucuyá de Asunción. La situación requirió la intervención inmediata de equipos de seguridad para proteger al expresidente.

Contexto Político y Destitución de Santiago Peña

La crisis en Paraguay se intensifica tras la destitución relámpago de Santiago Peña. Este proceso político vertiginoso concluyó cuando el Senado aprobó su remoción el viernes. Horas después, el vicepresidente Pedro Alliana asumió el liderazgo del país. Peña debía cumplir prisión domiciliaria hasta la mañana del sábado. Sin embargo, el plan de confinamiento se vio interrumpido por la agitación social. La tensión en las calles obligó a modificar las condiciones de seguridad establecidas previamente.

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Mecanismo del Traslado y Respuesta de la Seguridad

Las fuerzas de seguridad determinaron que no era posible garantizar el resguardo de las instalaciones. Se confirmó una masiva presencia de manifestantes en las inmediaciones del inmueble. Además, existían versiones sobre supuestos infiltrados que complicaban el control del área. Debido a estos factores, se dispuso la evacuación rápida bajo un estricto dispositivo de custodia. Tres camionetas abandonaron la residencia para trasladar a Peña al Regimiento Escolta. Este operativo se desplegó con celeridad para evitar mayores confrontaciones.

Conflictos en el Barrio Mburucuyá y Actuación Policial

Los incidentes violentos comenzaron cuando los manifestantes invadieron las adyacencias de la casa. Vecinos que permanecían en vigilia reaccionaron lanzando piedras, huevos y otros objetos. Estos proyectiles fueron arrojados directamente hacia las camionetas que transportaban al expresidente. Se generó un enfrentamiento directo entre los grupos de protesta y las autoridades policiales. El diario paraguayo La Nación reportó que efectivos de la Policía Nacional reprimieron con balines de goma. Esta acción se dirigió contra los cientos de manifestantes reunidos en la puerta.

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Impacto Inmediato y Estado Actual de los Actores

El traslado de Santiago Peña dejó a la figura bajo custodia oficial en el Regimiento Escolta. La residencia en el barrio Mburucuyá quedó momentáneamente desocupada para el expresidente. La presencia policial se mantiene activa para controlar la zona. La situación refleja la inestabilidad política que vive el país actualmente. Las autoridades han priorizado la integridad física del exmandatario ante el riesgo inminente.

Consecuencias Sociales y Perspectivas Futuras

La agitación en Asunción señala un punto de quiebre en la dinámica política reciente. La destitución de Peña y el ascenso de Pedro Alliana han polarizado a la sociedad. Los incidentes en la puerta de la casa demuestran la fuerza de la oposición en las calles. Se espera que las medidas de seguridad se mantengan firmes en los próximos días. La comunidad internacional observa de cerca la evolución de los sucesos en Paraguay.