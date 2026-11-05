Santiago Peña renuncia en Paraguay por escándalo Ueno Bank y juicio político

El presidente paraguayo Santiago Peña renunció tras el escándalo financiero de Ueno Bank, enfrentando investigaciones penales y un juicio político en medio de la crisis.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia oficial tras quedar profundamente involucrado en el escándalo financiero de Ueno Bank. Este giro repentino en la política sudamericana deja en jaque el modelo económico que el líder argentino, Javier Milei, había elogiado intensamente como un ejemplo de estabilidad y renovación para la región.

La renuncia tras la crisis de Ueno Bank

La renuncia de Santiago Peña representa el colapso de un modelo que recibió elogios constantes de la derecha regional. Anteriormente, Javier Milei afirmaba en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que Paraguay había abrazado las ideas de libertad, logrando erradicar la inflación y mantener el crecimiento económico durante dos décadas. Sin embargo, la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) y la posterior crisis de Ueno Bank han transformado esa narrativa de éxito en una advertencia sobre los riesgos regulatorios.

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Peña, a través de un video publicado en redes sociales, declaró que su partida busca preservar la estabilidad del país y la paz social. Horas después del anuncio, las calles de Asunción se inundaron de manifestantes que exigían la devolución de sus ahorros. La tensión social aumentó rápidamente, señalando la vulnerabilidad de los depósitos ciudadanos frente a las fallas institucionales.

Investigaciones penales y medidas fiscales

La Fiscalía de Paraguay confirmó que incluirá a Santiago Peña en las investigaciones de tres causas penales relacionadas con la entidad intervenida. Estas investigaciones también involucran a otros exfuncionarios de la gestión del exmandatario. El Ministerio Público informó que un grupo de congresistas amplió una denuncia presentada en octubre de 2025 para incorporar hechos sobre la supervisión de Ueno.

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Las acusaciones detallan la colocación de fondos públicos en dicha entidad y cuestionan la actuación de las autoridades del Banco Central del Paraguay. El fiscal señaló que el proceso busca determinar responsabilidades precisas en el manejo de recursos públicos y la resolución de la crisis bancaria. La transparencia en este proceso es clave para restaurar la confianza pública.

El juicio político en el Senado

Paralelamente, el Senado de Paraguay inició el juicio político contra el gobernante. Este proceso estaba suspendido inicialmente por falta de quórum, pero la Cámara de Diputados había aceptado someter a Peña a este mecanismo por un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones. El senador Derlis Maidana confirmó que el proceso continuará este viernes a las 9:00 de la mañana.

En esa sesión, Peña será convocado para presentar su defensa o designar representantes que lo hagan en su nombre. El mandatario ha señalado en su cuenta de X que colaborará plenamente con las instituciones competentes. Esta declaración intenta despejar rumores de que habría viajado a Argentina, como ocurrió recientemente con Flávio Bolsonaro.

Disputas internas y el contexto político

Expertos como Idio Méndez explican que la renuncia responde a disputas internas dentro del Partido Colorado. La crisis se originó por diferencias entre Peña y Horacio Cartes, expresidente en el periodo 2013-2018 y actual titular del partido. Estas tensiones se hicieron visibles durante la elección de la fórmula presidencial, donde Peña ganó con el 42% de los votos frente al 27% de Efraín Alegre.

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El contexto regional también influye en la percepción de este evento. La renuncia de Peña coincide con reveses para referentes internacionales de la ultraderecha, como la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil y la pérdida del control del Congreso en Estados Unidos. A pesar de esto, Peña enfatizó que el pago a los ahorristas no debe quedar paralizado por su situación legal.

Consecuencias y próximos pasos

El escándalo de Ueno Bank ha tenido un impacto directo en la economía y la confianza de los ciudadanos paraguayos. La intervención del Banco Central y la retirada de fondos han dejado a miles de familias afectadas. La prioridad inmediata es garantizar que los ahorristas recuperen sus recursos sin demoras burocráticas.

Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso. La Fiscalía y el Congreso trabajarán en paralelo para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones correspondientes. La estabilidad de Paraguay dependerá de cómo se resuelva este caso y si se logran implementar reformas regulatorias que prevengan crisis futuras. El modelo económico que一度 fue admirado ahora enfrenta un escrutinio internacional renovado.