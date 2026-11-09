Santiago Peña queda detenido en el Regimiento Guardia Presidencial por el caso Ueno Bank

Santiago Peña permanece en prisión preventiva en una habitación para personal militar por la investigación del cierre de Ueno Bank, según informó el comandante del regimiento.

El expresidente Santiago Peña, un economista de 47 años, fue detenido preventivamente y trasladado al Regimiento Guardia Presidencial tras ser destituido por el Senado en un juicio político. Según relató el comandante de esa unidad militar, el coronel José Dayub, Peña le habría anticipado que pasaría una larga temporada en prisión al llegar al cuartel. La versión fue dada a conocer en una entrevista con la emisora paraguaya Radio Ñandutí, difundida este domingo.

La medida se enmarca en la investigación penal abierta por el cierre del banco privado Ueno Bank. La entidad afectó a casi 3 millones de clientes, muchos de ellos ciudadanos de a pie, y también a instituciones públicas que trasladaron millonarios fondos hasta la intervención de la entidad financiera.

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Cómo se ejecuta la prisión preventiva de Peña

El coronel José Dayub indicó que Santiago Peña está recluido en una de las habitaciones destinadas al personal militar del Regimiento Guardia Presidencial. Según detalló, el espacio es una habitación normal con cama, ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado.

El ministro de Defensa, Óscar González, sostuvo en una conferencia de prensa que en el regimiento se cumple una orden judicial. Precisó que el exjefe de Estado fue ubicado en una habitación común destinada al personal militar y aclaró que esa dependencia no es una cárcel.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, quien ordenó la prisión preventiva, afirmó el sábado que Peña no será trasladado a una cárcel común. El magistrado argumentó que, como exmandatario, Peña maneja demasiada información sensible en asuntos como el crimen organizado.

Imputación y el rol de Ueno Holding

La imputación fiscal sostiene que Santiago Peña habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank. El expresidente enfrenta una acusación por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio.

Según la misma imputación, Peña habría mantenido una relación económica y corporativa previa con Ueno Holding, el grupo empresarial que incluye ese banco. Por su parte, el Banco Central (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Allanamientos, bienes incautados y próximos pasos

Las autoridades paraguayas incautaron avionetas, vehículos de lujo, un yate y abundante documentación durante una serie de allanamientos en distintos puntos del país. Según los registros del Ministerio Público y la Policía, hasta la fecha fueron decomisados nueve vehículos de alta gama, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT y un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado.

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Los autos, aún sin matrícula y valuados en 1,4 millones de dólares por medios locales, fueron hallados en la residencia en Asunción de Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, y entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). También se incautó un yate de marca Azimut, bautizado Zeus, que pertenecería a Vázquez y que estaba atracado en un condominio privado en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa.

Los investigadores embargaron además dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation modelo 300, fabricado en 1984 y registrado a nombre de Ueno, y un Beechcraft modelo B55, de 1979, propiedad del Grupo Vázquez. Los registros también alcanzaron a una oficina del Grupo Vásquez, donde se encontró una bóveda con documentos cuyo contenido no se reveló de inmediato, así como a las empresas Technoma e Itti. En Itti se incautaron documentos, portátiles, servidores y teléfonos celulares, según fuentes de la Fiscalía.

El diario local ABC Color señaló que las diligencias se extenderían a otras 13 empresas relacionadas con el grupo empresarial, sin precisar mayores detalles.