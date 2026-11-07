Santiago Peña imputado por lesión de confianza tras crisis de Ueno Bank en Paraguay

La Fiscalía paraguaya solicitó prisión preventiva para Santiago Peña por su rol en la crisis del Ueno Bank. Conoce los detalles, montos y acusaciones judiciales.

La Fiscalía General de la Nación de Paraguay ha solicitado la prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña Palacios. Esta medida judicial se ejecutó apenas 24 horas después de que el Senado de Paraguay aprobara su destitución por unanimidad mediante un juicio político. Este proceso despojó a Peña de sus fueros constitucionales y permitió la asunción inmediata del vicepresidente Pedro Alliana como nuevo mandatario del país sudamericano.

Acusaciones Formales Contra el Exmandatario

El equipo fiscal integrado por Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vóster, Elena Fiore Franco y Ruth Benítez rubricó la resolución legal. En el escrito, la representación del Ministerio Público imputó a Santiago Peña Palacios por los presuntos delitos de lesión de confianza actuando como instigador. Asimismo, se le acusa de administración en provecho propio en calidad de autor principal de estos actos ilícitos.

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Megamovimientos de Fondos Públicos Investigados

La hipótesis fiscal sobre la crisis del Ueno Bank se centra en el uso irregular de capital estatal. Según la investigación judicial, entre los años 2023 y 2026, el Ueno Bank recibió colocaciones masivas de dinero perteneciente a organismos del Estado y al Instituto de Previsión Social (IPS). Los datos de la Dirección General del Tesoro Público revelan que, a septiembre de 2026, los depósitos públicos en la entidad alcanzaban aproximadamente 3,6 billones de guaraníes y más de 233 millones de dólares.

Vínculos Empresariales y Rol del ExBanquero

El Ministerio Público sostiene que Peña intervino durante su gestión para favorecer la permanencia y renovación de estos fondos en una entidad con la que mantenía nexos societarios a través de Ueno Holding S.A.E.C.A. Paralelamente, se detuvo al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding. Carvallo está acusado por lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

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Omisión de Controles y Alteración de Informes

La investigación contra Carlos Dagoberto Carvallo Spalding incluye presuntas omisiones en los controles crediticios y el encubrimiento de irregularidades patrimoniales. Además, se investiga el envío de un informe con datos presuntamente alterados al Senado en octubre pasado. Esta acción buscaba ocultar la gravedad de la situación financiera que finalmente provocó el colapso de la entidad bancaria.

Medidas Cautelares y Respuesta de la Defensa

Ante la gravedad de los hechos y el impacto sobre millones de ahorristas, se decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes. También se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias y la congelación de activos financieros a nombre de los imputados. El abogado defensor de Santiago Peña, Ricardo Preda, aseguró que su cliente se encuentra sereno. Preda rechazó categóricamente el riesgo de fuga y adelantó que solicitarán una medida cautelar menos gravosa para resguardar la integridad física del expresidente.