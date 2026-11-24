El expresidente Santiago Peña interpuso acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para anular su destitución, momento en que su hermano y cuñada se presentaron ante las autoridades en el marco de la causa Pear.

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este lunes formalmente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo es declarar la nulidad del juicio político que derivó en su expulsión del cargo ejecutivo el pasado 6 de noviembre. Esta iniciativa legal estratégica ocurrió apenas horas antes de que su hermano, Francisco Peña, y su cuñada, Rocío Caballero, se entregaran voluntariamente a la Policía Nacional para enfrentar las investigaciones fiscales.

Acción legal ante la Sala Constitucional

La medida judicial fue interpuesta en la Sala Constitucional de la Corte Suprema por el abogado Ricardo Preda, quien ejerce la defensa de Peña en el proceso penal activo. Preda busca invalidar el procedimiento legislativo que culminó con la destitución del expresidente, argumentando vicios de forma y fondo. La presentación se suma a las acciones defensivas previas, incluyendo una denuncia por arbitrariedad en el cambio de régimen de reclusión de su cliente, la cual fue presentada ante el juez penal de garantías Osmar Legal.

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Contexto de la destitución legislativa

Santiago Peña fue removido de la presidencia tras la declaratoria de culpabilidad por parte del Senado, un proceso que concluyó el 6 de noviembre con 44 votos a favor de la acusación. Esta cifra representó un consenso significativo, contando tanto con senadores de la oposición como con miembros del partido gobernante, el Colorado. La aprobación masiva de la acusación permitió consumar el cese del mandatario, quien continuaba enfrentando investigaciones penales por presuntos delitos de corrupción.

Investigación sobre Ueno Bank y caso Pear

El proceso penal en contra de Peña se centra en hechos vinculados a una supuesta protección que él y otros altos funcionarios del Ejecutivo brindaron a Ueno Bank. Francisco Peña fue sindicado por el Ministerio Público como posible testaferro del expresidente en las operaciones cuestionadas. La Fiscalía emitió orden de captura contra Francisco y Rocío Caballero en el marco del caso Pear, una empresa implicada en transacciones inmobiliarias y bancarias sospechosas que facilitaron créditos millonarios.

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Condiciones de prisión y respuesta militar

La Justicia ordenó el traslado de Peña el 16 de noviembre desde el Regimiento Escolta Presidencial hacia la prisión militar de Viñas Cué para cumplir prisión preventiva. Nicolás Narváez, presidente del Supremo Tribunal Militar, detalló las condiciones del recluso, confirmando el acceso a cuatro horas diarias de esparcimiento al aire libre y tres comidas completas. A pesar de la denegatoria inicial para jugar fútbol, se permite el contacto con otros internos y la recepción de alimentos permitidos.

Próximos pasos en los procesos judiciales

Mientras la acción de inconstitucionalidad es analizada, el proceso penal continúa su curso. El juez Osmar Legal ha habilitado más horas de contacto social para Peña en su celda, ante la solicitud de la defensa de instalar un aire acondicionado para mitigar el daño psíquico alegado. La defensa de Peña cuestiona la continuidad del juicio político y las pruebas del libelo acusatorio, mientras el país observa el desarrollo de estos dos frentes legales simultáneos.