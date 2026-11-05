Santiago Peña defenderá juicio político en Paraguay por crisis del banco Ueno

Santiago Peña confirmó su presentación en el juicio político del Senado tras la caída del banco Ueno, garantizando transparencia para los ahorristas paraguayos afectados.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha anunciado oficialmente que se presentará ante el Senado para ejercer su derecho a la defensa en el marco del juicio político en su contra. Esta decisión responde a la intensa crisis financiera que ha sacudido al país después del colapso del banco Ueno. El mandatario ha asegurado que su participación estará fundamentada en argumentos y pruebas sólidas, manteniendo el respeto a la Constitución y a las instituciones de la República.

Mecanismo del juicio político y presentación

La confirmación de su asistencia se produce en un momento crítico donde el Senado no pudo avanzar inicialmente con la aceptación de su renuncia. Peña indicó que comparecerá este viernes a las 10 de la mañana ante el cuerpo legislativo. Su objetivo es dar explicaciones directas al pueblo y aclarar los hechos que han derivado en este proceso político institucional. La comparecencia marca un giro en la gestión de la crisis, pasando de la renuncia inicial a la defensa pública del desempeño gubernamental.

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Posiciones de actores y el partido Colorado

El Partido Colorado ha expresado su posición clara mediante su presidente, la Asociación Nacional Republicana. Han afirmado que acompañarán el juicio político, destacando que no estarán del lado de lo que consideran el latrocinio de fondos públicos y de jubilados. Esta postura busca preservar la estabilidad y la paz social, elementos que Peña dijo querer proteger con su eventual salida del cargo. La bandera colorada se presenta como símbolo de servicio al país, exigiendo valentía en momentos de exigencia patria.

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Impacto real y recuperación de ahorros

El núcleo del conflicto radica en el perjuicio económico a los ciudadanos afectados por la quiebra de Ueno. Peña ha reiterado que su prioridad inmediata es impulsar las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen su dinero. Ha señalado que la discusión sobre su continuidad no puede paralizar las soluciones urgentes que requieren las familias afectadas. El reclamo ciudadano debe ser atendido con información clara y acciones concretas para evitar un estallido social mayor.