Santiago Paredes duda contra Vasco por fatiga acumulada

El capitán de Boca Juniors no será confirmado como titular contra Vasco da Gama hasta el último momento. Analizamos su estado físico y la estrategia del DT.

La confirmación de Santiago Paredes como titular para el enfrentamiento clave contra Vasco da Gama sigue pendiente de una evaluación médica y táctica final por parte de Esteban Arruabarrena. El capitán de Boca Juniors no aseguró su rol en el once inicial, un cambio notable frente a las sesiones de entrenamiento de los días martes y miércoles, donde trabajó por separado debido al desgaste físico que arrastra desde hace varias jornadas. El cuerpo técnico debe conversar directamente con el jugador antes de definir la alineación oficial, priorizando su rendimiento en el partido decisivo.

El desglose del esfuerzo acumulado

Los números revelan la magnitud del cansancio que afecta al volante. Desde el regreso de Arruabarrena al mando del plantel, Paredes fue titular en 16 encuentros, acumulando 1.444 minutos de juego con el equipo de la ribera. Esta cifra se incrementa con su participación en la Copa Libertadores, donde disputó siete encuentros y sumó 473 minutos en una competencia que prolongó su actividad al máximo hasta la final contra España. La sucesión de partidos no le dio respiro entre una camiseta y otra.

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La intensidad de este calendario se evidencia en la rapidez de su retorno. Jugó la definición mundialista el domingo 19 de julio y, apenas cuatro días después, el jueves 23, ya estaba nuevamente en el campo de juego de Boca Juniors. Completó los 90 minutos completos contra O'Higgins por la Copa Sudamericana y brindó una asistencia a Nicolás Merentiel en el triunfo 1-0, demostrando una resistencia física extraordinaria que está a punto de colapsar.

El antecedente de sacrificio y la lesión contra Defensa

El contexto de este desafío incluye un antecedente reciente de alto riesgo y recuperación acelerada. Paredes jugó la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama con apenas 11 días de recuperación de un desgarro muscular. Inició el encuentro en el banco de suplentes e ingresó de urgencia en el segundo tiempo por las molestias de Sebastián Battaglia, terminando el partido como héroe con un gol decisivo. Arruabarrena ya había advertido sobre la dificultad de manejar ese deseo natural del jugador de participar, incluso estando lesionado.

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Este patrón de sacrificio tuvo una factura concreta en el duelo contra Defensa y Justicia. Durante el segundo tiempo, Paredes recuperó la pelota en el área de Boca, lanzó una jugada larga para Enner Valencia y terminó en el piso sufriendo una calambre severo. Los médicos lo asistieron en el campo y, aunque intentó continuar, fue sustituido minutos después. Valencia entró en su lugar y terminó convirtiendo el gol del título, aunque la pregunta pendiente es cómo responderá Paredes a esa misma exigencia física en los próximos días.

El mensaje directo del cuerpo técnico

Tras la vuelta olímpica por el primer título de la temporada, el mensaje de Esteban Arruabarrena fue claro y directo: no habrá titularidad garantizada sin una respuesta positiva inmediata. El técnico recordó al equipo que tienen otro partido para llegar a la final, situando la importancia del duelo actual dentro de un plan estratégico más amplio. La conversación con el DT servirá para resolver la incertidumbre sobre el estado del capitán, evaluando si su cuerpo puede soportar la intensidad de un partido de alta exigencia técnica y física.

Paredes es consciente del peso que representa para sus compañeros en los momentos definitorios. El equipo se ordena alrededor de su presencia y su liderazgo pesa especialmente en los momentos de mayor dificultad táctica. Aún llegando con lo justo físicamente, su capacidad para influir en el resultado es un factor clave que el cuerpo técnico considera para la alineación. Su prioridad también está clara: llegar al sábado en condiciones óptimas para jugar y sumar un paso vital hacia la meta final.

Próximo paso en Mendoza y el calendario

El escenario para este crucial encuentro se define para el sábado a las 19:00 horas en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Este partido es la puerta de entrada a la siguiente etapa del torneo, con el objetivo inmediato de asegurar la clasificación antes de que comience la recta final. El calendario posterior será igualmente demandante, con la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro programada para el 21 en Barranquilla y los playoffs del torneo Clausura por disputar.

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La buena noticia de la semana para el club fue que Paredes se entrenó a la par por primera vez en varias jornadas y realizó un rato de fútbol específico. Sin embargo, esto no asegura su participación como titular. La evaluación final dependerá de la conversación que mantengan el técnico y el jugador, analizando si el cuerpo ha respondido adecuadamente a la exigencia del entrenamiento grupal. El destino de su rol en el once se definirá en las próximas horas, antes de que el equipo se despliegue en Mendoza para el desafío crucial contra Vasco da Gama.