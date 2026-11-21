Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, expresó su rechazo hacia C5N durante una transmisión. Mariano Onega respondió con una berte técnica que viralizó el incidente.

El intercambio entre Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia, y el periodista Mariano Onega durante una transmisión en vivo se convirtió en uno de los episodios más comentados del viernes pasado. Esta confrontación espontánea ocurrió mientras Onega realizaba una cobertura para la señal de noticias C5N. Oría se acercó al micrófono y lanzó una crítica directa hacia el canal, generando inmediatamente repercusiones en redes sociales.

Crítica directa de Santiago Oría a C5N

El funcionario del Gobierno nacional, vinculado a la producción audiovisual de la comunicación oficial bajo la gestión de Javier Milei, interrumpió el flujo normal del evento para expresar su postura. Santiago Oría afirmó tajantemente: "Aborrezco C5N y todo lo que dicen". Además, añadió que el medio "miente todos los días" frente a las cámaras. Estas declaraciones no fueron susurradas, sino que se realizaron con claridad durante la transmisión televisiva.

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El tono de la intervención de Oría reveló una tensión evidente entre el equipo de comunicación presidencial y los medios de comunicación alternativos. Al utilizar términos tan fuertes como "aborrezco", el director de Realización Audiovisual dejó en claro su desprecio hacia la línea editorial del canal. Este gesto público rompió la expectativa de neutralidad técnica que suele caracterizar a los equipos de producción durante las coberturas oficiales.

Respuesta irónica de Mariano Onega

Mariano Onega, el cronista de C5N, no tardó en responder a la intervención del funcionario con una réplica rápida y cargada de ironía. Ante las acusaciones de Oría sobre las mentiras del canal, Onega señaló: "Pero los planos no salen inclinados". Esta frase fue una referencia directa a los aspectos técnicos de la realización audiovisual, área en la que Santiago Oría ejerce su labor profesional. La observación técnica sirvió como un contraataque inteligente que destacaba la hipocresía de la crítica.

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La respuesta de Onega generó una reacción inmediata en el lugar, marcando un punto de inflexión en el intercambio. Al mencionar la calidad técnica de los planos, el periodista puso en evidencia la contradicción de que alguien dedicado a la producción audiovisual juzgue la verdad periodística con argumentos emocionales. Este comentario se convirtió en uno de los fragmentos más compartidos del incidente en las plataformas digitales.

Usuarios de diversas redes sociales replicaron el video del cruce y comentaron extensamente sobre la interacción. La figura de "gato" (🐐) asociada a la respuesta de Onega en los tuits de usuarios reflejó la aprobación generalizada hacia su rápida contestación. Muchos observadores señalaron que Oría fue "destrozado" en segundos por la agudeza del periodista, destacando la eficacia de la sátira frente a la confrontación política directa.

Impacto en la relación Gobierno-Medios

Este episodio adquirió mayor notoriedad por tratarse de una confrontación visible entre un alto funcionario de Javier Milei y un medio de comunicación durante una cobertura en vivo. Las imágenes comenzaron a difundirse ampliamente en plataformas digitales, donde los debates sobre la relación entre el Estado y la prensa se intensificaron. La aparición de Oría frente al móvil televisivo volvió a poner el foco en la dinámica entre la Presidencia y ciertos sectores de los medios.

Santiago Oría es una de las figuras clave vinculadas a la estrategia de comunicación oficial del actual gobierno. Su intervención no solo afectó su imagen personal momentánea, sino que también resaltó la fricción estructural que existe entre la gestión presidencial y las señales informativas críticas. El incidente demuestra cómo los detalles técnicos, como la inclinación de los planos, pueden convertirse en armas retóricas poderosas en el ámbito del periodismo y la política contemporánea.