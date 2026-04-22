Santiago Maratea se disculpa por grabar mientras conducía sin cinturón de seguridad

El influencer Santiago Maratea pidió disculpas tras ser criticado por publicar videos conduciendo sin cinturón de seguridad. Aclaró que no había recibido notificaciones de suspensión de su licencia y se quejó del trato que ha recibido en redes sociales y medios.

El reconocido influencer Santiago Maratea se vio envuelto en una controversia tras la difusión de videos en los que se le observa conduciendo un vehículo sin cinturón de seguridad y, además, grabando contenido para sus redes sociales .

La situación rápidamente se viralizó, generando una ola de críticas y cuestionamientos por parte de usuarios y medios de comunicación. Maratea, consciente de la repercusión, recurrió a sus propias plataformas digitales para ofrecer disculpas y aclarar algunos puntos relacionados con el incidente. En una serie de historias publicadas en Instagram, el influencer admitió su error y expresó su arrepentimiento por la imprudencia cometida.

Reconoció que grabar mientras conducía, y hacerlo sin el debido cumplimiento de las normas de seguridad vial, fue una actitud incorrecta y peligrosa. Maratea enfatizó su respeto y agradecimiento a la Agencia Nacional de Seguridad Vial por su labor en la concientización y prevención de accidentes, y extendió sus disculpas especialmente a las Madres del Dolor, una organización que lucha incansablemente por la seguridad vial y la memoria de las víctimas.

El influencer se mostró preocupado por la imagen que proyectó y el mal ejemplo que pudo haber dado, afirmando que su intención nunca fue minimizar la importancia de las normas de tránsito. Además, aclaró que, al momento de subir las historias, no había recibido ninguna notificación oficial sobre una posible suspensión de su licencia de conducir, aunque admitió la posibilidad de que esto ocurra en el futuro.

Su declaración buscaba desmentir rumores que circulaban en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Maratea insistió en que sus disculpas eran sinceras y no estaban motivadas por el temor a una sanción, sino por el reconocimiento de su propia responsabilidad.

Sin embargo, la disculpa de Maratea no estuvo exenta de polémica. En sus historias, también se quejó del trato que ha recibido por parte de algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales, a quienes acusó de ser injustos y violentos en sus críticas. Afirmó que existe un grupo de personas en Twitter que se han sumado a una campaña de desprestigio en su contra, utilizando un lenguaje agresivo y descalificatorio.

Maratea expresó su indignación por el nivel de hostilidad y el contenido ofensivo que ha tenido que soportar, señalando que las críticas no buscan su reflexión o arrepentimiento, sino simplemente su linchamiento público. A pesar de sus quejas, el influencer reconoció nuevamente que su comportamiento fue incorrecto y que no debería haber subido un video mientras conducía sin cinturón de seguridad.

Concluyó su descargo reiterando su compromiso con la seguridad vial y su disposición a asumir las consecuencias de sus actos. El incidente ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los influencers en la promoción de conductas seguras y el impacto de sus acciones en la sociedad. La controversia también pone de manifiesto la creciente polarización en las redes sociales y la facilidad con la que se pueden generar campañas de desprestigio y acoso online.

La situación de Maratea sirve como un llamado de atención sobre la importancia de la prudencia, el respeto a las normas de tránsito y la necesidad de un debate constructivo en torno a la seguridad vial





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