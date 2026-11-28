El DT Santiago Gómez Cora reconoce la complejidad de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con Los Pumas 7s tras una temporada de reconstrucción.

El técnico de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, ha reconocido abiertamente la alta dificultad que representa el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con el objetivo principal de asegurar la participación argentina en la cita olímpica, el cuerpo técnico se enfrenta a un desafío competitivo sin precedentes que exige resultados inmediatos mientras se consolidan los cimientos del equipo.

Desafío de clasificación olímpica para 2028

La temporada en curso se define como la etapa más crítica dentro del ciclo olímpico, ya que los torneos disputados determinarán quiénes obtienen el cupo para competir en Estados Unidos. Gómez Cora, de 48 años, ha dejado claro que el objetivo no es solo participar, sino ser competitivos desde el inicio del Circuito Mundial. La selección argentina busca consolidarse como una potencia dentro del top cuatro del ranking global, una posición que históricamente garantiza el acceso a la máxima competencia deportiva.

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Cronograma del Circuito Mundial y迪拜

El proceso competitivo oficial comenzará el 28 y 29 de noviembre en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, marcando el punto de partida oficial del circuito mundial. Esta etapa inicial es fundamental para establecer la trayectoria que seguirá el equipo hasta la finalización del proceso clasificatorio en mayo de 2027. La duración de este año de competencia obliga a la selección a mantener un nivel de rendimiento constante, ya que cada torneo contribuirá al conteo de puntos necesario para la calificación final.

Reconstrucción del plantel y nuevos talentos

Tras una temporada reciente donde Los Pumas 7s no consiguieron títulos y finalizaron en el quinto puesto del ranking mundial, el cuerpo técnico liderado por Santiago Gómez Cora ha priorizado la reconstrucción sobre la inmediatez. El plantel experimentó una renovación significativa con la incorporación de siete jugadores nuevos, lo que representa casi la mitad del equipo. Esta dinámica acelerada de aprendizaje ha permitido que el grupo alcance rápidamente la competitividad necesaria, demostrando que el trabajo de desarrollo está produciendo frutos tangibles a pesar de la ausencia de trofeos inmediatos.

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Análisis de fortalezas y debilidades técnicas

Las fortalezas identificadas por el entrenador radican en la convicción interna del grupo y su capacidad para construir torneo a torneo. Sin embargo, el análisis técnico reconoce desafíos físicos y logísticos frente a rivales de élite. Equipos como Sudáfrica, campeón del mundo y tercero en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, demuestran una superioridad basada en la administración del desgaste físico y la consistencia anual. La distancia geográfica entre Argentina y los sedes de los torneos de las potencias, como Nueva Zelanda y España, añade una capa de complejidad logística que impacta directamente en la preparación física de los jugadores argentinos.

Próximos pasos y legado de Gómez Cora

Antes de enfocarse completamente en la meta olímpica, Los Pumas 7s disputarán los Juegos Panamericanos de Lima el año próximo, donde defenderán la medalla de oro obtenida en Santiago 2023. Para Santiago Gómez Cora, quien ha dirigido al seleccionado desde 2013, el ciclo de Los Ángeles 2028 marcará su última presentación como entrenador principal. Esta decisión responde a necesidades personales de salud y a la renovación natural de los ciclos de alto rendimiento, dejando un legado de profesionalismo que será asumido por exjugadores formados bajo su dirección técnica.