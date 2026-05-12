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Santiago del Moro adelanta la salida de algunos concursantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y genera polémica por cifras erróneas

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Santiago del Moro adelanta la salida de algunos concursantes de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) y genera polémica por cifras erróneas
Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe)Santiago Del MoroNovedades
📆5/12/2026 3:22 PM
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Santiago del Moro, conductor de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), abrió polémica en las redes sociales al compartir importantes novedades para el futuro del reality. Entre ellos, adelanta la salida de algunos concursantes y genera discusión por cifras erróneas en la votación del versus. Además, genera críticas por las palabras y vídeos que compartió a favor o en contra de los concursantes y community manager Ángel de Brito. La discusión se viraliza y los televidentes se dividen en sus opiniones.

A través de las redes sociales, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) con importantes novedades para el futuro del reality.

En una historia de Instagram, el conductor compartió algunos cambios para esta semana con respecto a los jugadores que van a quedar fuera de la competencia televisiva. Me informa el Big: hoy bajan algunos jugadores de la Placa Planta y el miércoles se van dos. Esto, adelanta la salida de los participantes debido a que en breve varios concursantes nuevos ingresarán a la competencia en el famoso repechaje.

Sobre esto, el conductor hizo algunas aclaraciones: dijo que el miércoles los jugadores van a nominar en Placa Generación Dorada (primero positiva y después negativa) y que al menos 6 van a quedar sí o sí. El domingo gala de eliminación y se abre el repechaje. La noche de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) fue tensa por el versus al que se había llegado en el final de la votación.

De un lado, Daniela De Lucía y del otro, Danelik, ambas de grupos enfrentados. La paridad, finalmente, tuvo a una eliminada y la coach de la casa se tuvo que ir

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