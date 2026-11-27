La provincia de Santiago del Estero alcanzó un récord histórico de US$ 1.513 millones en ventas al exterior durante 2025, liderando el NOA impulsada por el agro y el algodón.

Santiago del Estero consolidó su posición dominante en el norte argentino al alcanzar un récord histórico de US$ 1.513 millones en ventas al exterior durante el año 2025. Esta cifra representa el volumen comercial más alto registrado en la última década y coloca a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional, superando a competidores históricos en la región.

Liderazgo del NOA por el complejo agropecuario

El complejo agrícola explica la mayor parte de este éxito comercial, con envíos de maíz, soja y trigo encabezando la lista de productos que abandonan la provincia hacia mercados internacionales. Junto con estos granos principales, otras cosechas como el sorgo y la alfalfa contribuyen significativamente a la matriz productiva que sostiene la inserción de Santiago del Estero en los mercados globales.

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Importancia estratégica del algodón santiagueño

La provincia mantiene una presencia sólida en el comercio exterior gracias al complejo algodonero, que conserva un rol estratégico irreemplazable dentro de su estructura económica. A esta cadena principal se suman exportaciones de lana, alfombras y tapices, productos artesanales e industriales que demuestran la diversificación de la oferta santiagueña más allá de la materia prima cruda.

Diversificación hacia cárnicos, forestales y apícolas

La oferta exportadora se amplía con la participación creciente de la carne bovina, cueros en bruto, miel y diversos derivados apícolas, sectores que ganan terreno año tras año. Además, los productos provenientes de los sectores caprino y forestal completan el mapa de actividades con presencia internacional, demostrando la versatilidad económica de la región norteña.

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Impacto en la economía regional santiagueña

Este récord de 2025 reafirma el peso fundamental del campo en la economía santiagueña y consolida su lugar privilegiado dentro del comercio exterior del noroeste argentino. Los datos de este año reflejan una madurez en las cadenas de valor locales, donde la producción primaria se combina con manufacturas que agregan valor antes de llegar a los destinos finales.

Proyecciones y relevancia comercial nacional

El desempeño destacado de Santiago del Estero no solo mejora su posición relativa dentro de Argentina, sino que también evidencia la fortaleza de las cadenas productivas tradicionales frente a los desafíos globales. La capacidad de la provincia para mantener y superar estos niveles de facturación externa asegura un flujo constante de divisas que sostiene el desarrollo regional y el empleo local vinculado a estos sectores clave.