Santiago Carpintero: de aprendiz de obra a influencer de la construcción en tiempos de escasez laboral

El carpintero y albañil español Santiago comparte su trayectoria, desde los primeros pasos junto a su padre hasta convertirse en una figura de referencia en TikTok, y reflexiona sobre la falta de mano de obra y la evolución hacia viviendas prefabricadas sostenibles.

Santiago, conocido en las redes como "Santiago Carpintero", lleva más de una década trabajando en la construcción , una profesión que, según él, está cercana a la extinción pero sigue siendo esencial para la sociedad.

Desde niño acompañó a su padre a los sitios de obra, aprendiendo de forma práctica los entresijos del oficio.

"Cuando era pequeño iba con mi padre, más que ayudar estorbaba un poco, pero me encantaba; llevo toda la vida en la obra", confesó en una entrevista con La Vanguardia. Después de intentar estudiar telecomunicaciones, decidió que su verdadera vocación era la construcción y, con el apoyo de su familia, se dedicó por completo al trabajo manual.

Con el paso del tiempo, Santiago empezó a documentar sus proyectos y técnicas en TikTok, donde hoy cuenta con más de 180 000 seguidores. Sus videos, que surgieron por casualidad al grabar la instalación de una ducha de piedra, se viralizaron rápidamente y le permitieron acercar a la audiencia a la realidad del trabajo de albañil, ofreciendo consejos útiles para quienes no son profesionales pero desean realizar pequeñas reparaciones en sus hogares.

Además de compartir trucos y tutoriales, Santiago utiliza sus plataformas para denunciar la escasez de mano de obra cualificada en el sector de la construcción. Según sus propias cifras, un peón puede ganar entre 1 500 y 1 600 euros al mes, aunque la percepción general sigue siendo que los albañiles perciben salarios bajos. Él asegura que esta percepción cambia cuando los clientes reciben presupuestos detallados y comprenden el valor del trabajo artesanal.

"Mañana va a haber mucha falta de mano de obra y no la vamos a encontrar. No sé quién seguirá construyendo casas; no se levantarán con robots ni con inteligencia artificial. Siempre habrá necesidad de gente que las construya con sus propias manos", enfatizó.

Para él, el mayor placer del oficio radica en el trato directo con los clientes, la confianza que se genera y la satisfacción de entregar una obra terminada desde cero, entregando las llaves y sabiendo que el resultado es fruto de su esfuerzo. A pesar de los retos físicos -el calor abrasador del verano, el frío intenso del invierno y las largas jornadas al aire libre- Santiago destaca la importancia de valorar a los trabajadores de la construcción, cuyas habilidades son imprescindibles para el desarrollo de la infraestructura.

En paralelo, el sector está experimentando cambios gracias a la creciente popularidad de las casas prefabricadas, que combinan rapidez, ahorro y sostenibilidad. Estas viviendas se fabrican en plantas industriales, reduciendo tiempos de ejecución, minimizando desperdicios y ofreciendo mayor previsibilidad de costos.

Además, incorporan tecnologías sustentables, como sistemas de aislamiento térmico avanzado, que reducen el consumo energético y el impacto ambiental. La convergencia entre la tradición artesanal de profesionales como Santiago y la innovación tecnológica de la construcción modular abre un debate sobre el futuro del trabajo manual y la necesidad de adaptar la formación y la percepción social para atraer a nuevas generaciones a este campo esencial





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