Santiago Caputo critica reunión de Massa y Kirchner con asesores de Lula

El asesor presidencial Santiago Caputo atacó duramente a Sergio Massa y Cristina Kirchner por su encuentro con el equipo de comunicación de Lula da Silva, calificándolos de ignorantes y afirmando que el mensaje político es la clave del éxito electoral, no las herramientas tecnológicas.

El asesor presidencial Santiago Caputo ha lanzado una fuerte crítica pública hacia la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Sergio Massa. La controversia surge tras sus reuniones en Buenos Aires con el equipo de comunicación que trabajó en la campaña electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Críticas directas de Santiago Caputo

Santiago Caputo publicó un mensaje en la plataforma X donde cuestionó abiertamente la legitimidad de las estrategias presentadas por los consultores brasileños. El funcionario sostuvo que ninguno de los interlocutores entiende nada de la materia y que solo buscan mantener una esperanza infundada de acceder al poder. Afirmó que, por más herramientas tecnológicas que tengan a disposición, si el mensaje es deficiente, nada los puede salvar. Además, describió a quienes venden soluciones tecnológicas como determinante para ganar elecciones como fantasmas que solo buscan obtener beneficios económicos.

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Detalle de la delegación brasileña

La delegación que realizó el viaje a Argentina estuvo integrada por André Janones, Chico Kertész y Rafael Marroquim. André Janones es el diputado federal por Minas Gerais, conocido por su papel en la organización del Ejército de Lula. Esta iniciativa permitió distribuir mensajes de campaña y establecer una red de comunicación directa con simpatizantes del Partido de los Trabajadores. Por su trabajo, Janones recibió el apodo de general dentro del espacio político brasileño. Por su parte, Chico Kertész y Rafael Marroquim formaron parte del equipo de comunicación que trabajó en la estrategia electoral del mandatario brasileño.

Estrategia electoral y reuniones en Buenos Aires

Los consultores participaron en una estrategia que combinó la difusión digital con actividades de militancia y organización territorial. Uno de los ejes centrales fue ampliar la participación de distintos sectores del electorado, incluyendo adultos mayores y jóvenes. El primer encuentro tuvo lugar el lunes en las oficinas del Frente Renovador, sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro. La reunión con Sergio Massa se extendió durante varias horas y fue acompañada por la expresidenta Cristina Kirchner.

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Intercambio de experiencias técnicas

André Janones compartió detalles sobre el trabajo realizado después de la primera vuelta electoral, cuando Lula quedó en segundo lugar y debió disputar el balotaje. Explicó cómo la herramienta permitió distribuir contenidos políticos y establecer una red de comunicación con millones de usuarios. También se abordó la suspensión temporal del canal por decisión del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Se discutió la importancia de incorporar a diferentes grupos sociales a las actividades de comunicación política y se analizaron medidas del gobierno brasileño, como el esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso.

Contexto político y próximos pasos

Santiago Caputo reiteró que lo único determinante para ganar o perder una elección es el mensaje, definido como la totalidad de las acciones realizadas y las no realizadas. Dirigió nuevas críticas al peronismo, deseando suerte en sus intentos de convencer a la sociedad argentina. Después de la reunión con Massa, la delegación se trasladó al departamento de Cristina Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. El contacto entre Massa y Janones no era nuevo, ya que ambos se conocían desde la campaña presidencial argentina de 2023.