Santiago Cañizares, arquero español, sufre seccionada en el tendón flexor del dedo gordo en el Mundial de Corea-Japón 2002

Santiago Cañizares, arquero español, sufrió una seccionada en el tendón flexor del dedo gordo en el Mundial de Corea-Japón 2002. El accidente ocurrió cuando tomaba un frasco de colonia en su habitación después del entrenamiento. La operación debió ser inmediata para evitar problemas en el futuro y recuperarse lo antes posible.

El arquero español Santiago Cañizares estuvo en tres Copas del Mundo pero no jugó el que sería el Mundial de su vida. Un accidente insólito lo dejó fuera del plantel final en Corea-Japón 2002 cuando estaba destinado a ser el arquero titular de su selección.

El plantel español estaba concentrado en Jerez. En pocos días partiría para Corea, donde jugaría toda la primera fase. El arquero Santiago Cañizares sufrió una seccionada en el tendón flexor del dedo gordo al tomar un frasco de colonia en su habitación después del entrenamiento. La operación debió ser inmediata para evitar problemas en el futuro y recuperarse lo antes posible





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